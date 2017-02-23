У Тернополі вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

Вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні, а також загиблих у зоні АТО військових зібралися біля пам’ятника Небесній Сотні на площі Героїв Євромайдану представники громадськості, духовенства, військових і влади.

Довкола монумента вишикувалися тернопільські школярі з портретами полеглих на сході України бійців. Поряд із ними стали рідні і друзі загиблих на Майдані та небайдужі тернопільці. Прийшли вшанувати пам’ять борців за державність України і представники обласної та міської влади.

За участі духовенства, зокрема архієпископа Тернопільського, Кременецького і Бучацького Нестора (Писика) та архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка), відбулася панахида за загиблими. Опісля ведучі заходу озвучили імена всіх Героїв Небесної Сотні, а присутні вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання.

На підставі указу Президента України майданівцям Дмитрові Кидалюку й Андрієві Салагорнику за «громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, а також активну громадську та волонтерську діяльність» голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня.

На завершення поминального зібрання присутні поклали квіти до пам’ятника Небесній Сотні й запалили лампадки.

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