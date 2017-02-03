У Тернополі зможуть укласти шлюб за добу

Заступник начальника головного територіального управління юстиції в області Ольга Дяченко розповіла журналістам про запровадження нового сервісу — «Шлюб за добу».

Сервіс запущено у містах, які межують з тимчасово окупованими територіями, аби їх жителі мали змогу швидко, без потреби їздити кілька разів, отримати легальні українські свідоцтва про одруження. Спрощена реєстрація шлюбу стала доступною в найбільш популярних туристичних містах України — Києві, Львові, Одесі, Херсоні, а також на територіях, що наближені до зони проведення антитерористичної операції — у містах Маріуполі та Сіверськодонецьку.

Ольга Дяченко зазначила, що пілотний проект має значну популярність серед громадян. Так, з моменту запровадження пілотної дії, послугою реєстрації шлюбу за 24 години скористалося близько трьох тисяч пар.

З огляду на це, уряд дійшов висновку, що буде цілком доцільно поширити проект на інші регіони країни.

Відтепер перелік міст, де здійснюють «Шлюб за добу» доповнюють Луцьк, Дніпро, Вінниця, Миколаїв, Кам’янець-Подільський, Рівне, Житомир, Харків, Івано-Франківськ, Ужгород, Суми, Чернігів, Чернівці і Тернопіль.

Отже, не треба йти до відділів ДРАЦСу, стояти в чергах і чекати 30 днів. Достатньо буде звернутися до організатора реєстрації шлюбу. У Тернополі виконавець цих послуг уже визначений — це комунальне підприємство Тернопільської міської ради.

Місце проведення державної реєстрації шлюбу: 46001, м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, будинок 27, Український Дім «Перемога».

Головне територіальне управління юстиції в області задовольнило клопотання від підприємства, відповідна інформація про це розміщена на офіційному веб-сайті управління юстиції www.terjust.gov.ua.

У Тернополі «Шлюб за добу» зможуть укладати і мешканці будь-якого району області, і жителі інших областей, а також іноземці. Свідоцтво про шлюб підписує уповноважений працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану та засвідчує печаткою такого відділу. Вартість послуг наразі визначається. Попередньо проект стартує першого березня 2017 року. Для того, щоб скористатися сервісом, майбутнім нареченим треба зробити кілька простих кроків:

— звернутися до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені на офіційному веб-сайті територіального органу юстиції;

— обрати дату та час для проведення державної реєстрації;

— укласти цивільно-правовий договір про надання послуги;

— завітати на власне весілля.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел