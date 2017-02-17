Вільне життя
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17.02.2017 автор:  Вільне Життя

В ОБ’ЄКТИВІ ЮНІОРІВ — КНИГА

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Технічний прогрес постійно вдосконалює, прискорює донесення інформації до людини. Але наш старий і вірний друг книга завжди поза конкурсом. Може, вона відстає в оперативності, без якої не може цей шалений сучасний світ. Але в культурно-освітньому просторі має свою усталену нішу і своїх шанувальників. Тепер малюк ледь зіп’явся на ноги і вже тримає в руках якийсь смартфон-«айфон». Тож цю премудрість він засвоїть швидко — від друзів, з вулиці, з буденного життя. Але любов до книги йому треба прищеплювати змалку, терпляче, послідовно. Він усе достойно оцінить, коли стане дорослим.

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У цьому ключі працівники Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи на чолі зі Світланою Степанівною Козелко організували дитячий фотоконкурс «Читаймер успіху». У змагах юних фотографів взяли участь сімнадцять хлопчиків та дівчаток, які представили на розгляд журі 48 своїх світлин. Тема у всіх одна: я, мої друзі, мої рідні й книга. Але висвітлили її юні фотографи, звичайно ж, по-різному. Усіх здивувала своєю світлиною найменша учасниця Даша Кальчук. Вона посіла перше місце. З одержаної колекції фотографій сформували виставку. На вернісаж прийшли юні автори фоторобіт, їхні батьки, друзі. Заступник міського голови Леонід Бицюра вручив переможцям грамоти і подарунки.

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На фото: переможці конкурсу Юля ГОРДІЙ, Влад МИСАК, Костя ДЕМ’ЯНЧУК, Даша КАЛЬЧУК, Ксенія КОВАЛЕНКО; робота Даші КАЛЬЧУК «Моя читаюча сім’я»; під час нагородження.

Фоторепортаж В. БУРМИ.

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Вільне Життя

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

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