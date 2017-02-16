Великі перспективи малої академії

МИНУЛОЇ СУБОТИ В ТЕРНОПОЛІ ВІДБУВСЯ ДРУГИЙ ТУР ДРУГОГО ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАН УКРАЇНИ, УЧАСТЬ В ЯКОМУ ВЗЯЛИ 258 ШКОЛЯРІВ З УСІХ РАЙОНІВ ОБЛАСТІ. ПРІЗВИЩА ПЕРЕМОЖЦІВ МОЖНА БУДЕ ПОБАЧИТИ НА САЙТІ ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ.

Манівців прийшла підтримати випускниця Тернопільської третьої школи, а нині — студентка фізичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, президентська стипендіатка Вікторія Мочульська. Дівчина свого часу займалася в МАН у секції експериментальної фізики й займала призові місця на всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Це додало їй десять відсотків до комплексного балу при вступі.

— МАН — це досвід із написання наукової роботи, досвід публічних виступів, знайомства з розумними дітьми з усієї України, з викладачами, з якими я тепер щодня зустрічаюся на факультеті, — каже Вікторія. — У вересні минулого року я взяла участь у Четвертій науковій школі з фізики на базі Європейської організації ядерних досліджень (CERN) у Женеві (Швейцарія), слухала лекції провідних науковців ЦЕРНу.

Вразило, як легко розповідає про тему своєї роботи одинадцятикласниця із Заліщиків Ірина Тяско, хоча досліджує моделювання графіків і функцій із допомогою математичних перетворень. Так само натхненно говорить учень 11-го класу Козівської гімназії ім. В. Герети Дмитро Бойко. Хлопець уже другий рік працює над темою «Логарифмічні нерівності та рівняння з параметром» і запевняє, що цариця наук математика допомагає йому розумітися на всіх інших науках.

Десятикласниця Теребовлянського НВК, президент цього навчального закладу Марія Яворська приїхала на конкурс із роботою «Особливості позитивного впливу домашніх тварин на організм людини». Таку тему дівчині порадила науковий керівник Ірина Іванівна Ковалінська, адже знала про захоплення своєї вихованки тваринами. За лічені хвилини Марійка майже вмовила мене завести домашнього улюбленця.

— Було би набагато краще, якби ваші діти мали вдома котика чи песика, — стверджує дівчина й аргументує: — Це привчило б їх до режиму дня, любові до праці, відповідальності. Спортивні досягнення ваших дітей будуть вищими, якщо вони кожного ранку гулятимуть із тваринкою. Котяче муркотіння допомагає при багатьох захворюваннях: при артритах, остеохондрозах, інших хворобах кісток, добре загоює рани. Ми з братом піклуємося про песика, в селі маємо ще двох.

Марійка хоче в майбутньому лікувати людей або стати добрим фахівцем у галузі ветеринарії. Але в найближчих планах — облаштувати в рідній школі живий куточок.

Майже всі діти, з якими я поспілкувалася, планують поєднати своє професійне майбутнє з тими галузями, які вивчають у МАН. Майбутній історик, одинадцятикласниця Підгаєцької гімназії ім. М. Паславського Марія Богдан захищала наукову роботу «Досягнення філософії екзистенціалізму та віртуалістики». Це дуже актуальна тема, адже багато науковців пов’язують її з такою глобальною проблемою людства, як інтернетзалежність. Марійка, працюючи над темою, розробила рекомендації для батьків, школярів, класних керівників — і в цьому, за словами її наукового керівника Світлани Іванівни Манюк, особлива цінність дослідження.

Друга вихованка Світлани Іванівни, теж одинадцятикласниця і претендентка на золоту медаль Уляна Добрянська досліджує підпільну діяльність Української греко-католицької церкви на наших теренах. Дівчина — з багатодітної сім’ї, де мама — вчителька християнської етики, а тато — дяк у церкві, тож ця тема близька всій родині. Уляна розповідає про предмет свого дослідження дуже переконливо, від душі. Мріє про перемогу. І не тільки в конкурсі-захисті науково-дослідних робіт членів МАН, бо ж не пропускає жодного конкурсу, жодної олімпіади. А ще працює лектором при райдержадміністрації — читає підгайчанам лекції до різних історичних дат, державних свят.

— Таких дітей, як Уляна й Марійка, небагато, але вони тягнуть за собою інших, — каже Світлана Іванівна. — Ми сьогодні привезли на конкурс шістнадцять осіб, шестеро з яких — історики. Хтось із них, думаю, візьметься досліджувати постать героя, ім’я якого присвоєно нашій гімназії. Це чоловік, батьки якого давно емігрували, але не розірвали зв’язків із рідною Підгаєччиною, він був талановитим економістом і загинув у зоні АТО, захищаючи Україну.

Минуле потрібно вивчати, бо воно дає нам відповіді на те, як будувати майбутнє, — переконана десятикласниця Заліщицької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформаційних технологій і технологічних дисциплін Діана Боровська, тема роботи котрої — «Розвиток курорту Заліщиків 20—30-х років ХХ століття».

— У першій половині минулого століття Заліщики були одним із найвідоміших курортів Європи з розвиненою туристичною інфраструктурою, — розповідає Діана. — Під час Другої світової війни він був зруйнований, але його відродження дало б нам величезні перспективи.

…Більші чи менші перспективи дає всім своїм слухачам і Мала академія наук України. А скільки перспектив відкривають ці талановиті діти для науки — годі й говорити.

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