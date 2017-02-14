Яке ж Свято зими без лижників

Свято зими, яке минулої суботи, 11 лютого, відбулося на набережній Тернопільського ставу, організатори приурочили до Стрітення Господнього. Під час святкувань тернопільці та гості міста взяли участь у різноманітних спортивних естафетах, змаганнях на санках, турнірі з хокею, конкурсі на найкращу снігову скульптуру. Для них організували концерт, кожен міг пригоститися смачними святковими стравами.

Однією з окрас свята, без сумніву, стали і лижні перегони на Тернопільському ставі. Свою майстерність на дистанції вісім кілометрів продемонстрували понад сім десятків лижників з усіх вікових груп. Призи дісталися лауреатам у п’ятьох вікових категоріях. А першими з нелегким випробуванням, звісно, впоралися відомі біатлоністи — Микола Марфут, Андрій Підгрушний, Андрій Оленюх — серед чоловіків, Марія Кручова, Іванна Пазинюк, Ольга Славська — серед жінок.

На фото: під час перегонів; у юних лижниць чудовий настрій.

Фото Василя БУРМИ