Нині одним із пріоритетних напрямів діяльності обласної служби зайнятості є сприяння демобілізованим учасникам АТО у працевлаштуванні. Для цього налагоджено тісну співпрацю з органами місцевої влади та самоврядування, військкомісаріатами, громадськими організаціями, роботодавцями та волонтерами.

Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

«Загалом послугами служби зайнятості Тернопілля, починаючи з березня 2015 року, – додав директор ОЦЗ, – вже скористалися 1814 атовців. Роботою вдалося забезпечити 413 осіб, з них 64 отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації власної справи. 106 колишніх військовослужбовців пройшли професійне навчання».

Протягом цьогорічного січня до обласної служби зайнятості з метою працевлаштування звернулося 44 демобілізовані учасники антитерористичної операції. Найбільше звернень було до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 7 осіб, до Лановецького – 6, до Борщівського та Зборівського районних центрів зайнятості – по 4 особи. Працевлаштовано 11 атовців, у тому числі з компенсацією роботодавцю єдиного соціального внеску – 1 людину. Профнавчанням охоплено 25 осіб.

На 01.02.2017 на обліку в місцевих центрах зайнятості перебував 851 безробітний з числа демобілізованих військових. Для них продовжується пошук підходящих місць праці.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото з вільних джерел