Зборівські школярі записали патріотичний ролик

Звернути увагу громадськості на проблему війни на сході вирішили учні Зборівської гімназії. Допомогла їм у цьому команда «Правди у Зборові».

Я завжди звертаюсь із подібними ідеями в цей заклад. Взяти участь захотіло більше учнів, ніж ми планували, тож довелось ділити вірш так, аби його рядків вистачило усіх охочим. Приємно, що школярам не байдужа доля рідної держави.

Є ідея продовжувати таку корисну справу. У планах нашої команди і керівництва навчального закладу ролик про ставлення учнів і їх батьків до освіти і вчителів.

Леся ГОЛОЯД

м. Зборів

Скріншот із соціального ролика