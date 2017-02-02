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02.02.2017 автор:  Вільне Життя

Зборівські школярі записали патріотичний ролик

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Звернути увагу громадськості на проблему війни на сході вирішили учні Зборівської гімназії. Допомогла їм у цьому команда «Правди у Зборові».

Я завжди звертаюсь із подібними ідеями в цей заклад. Взяти участь захотіло більше учнів, ніж ми планували, тож довелось ділити вірш так, аби його рядків вистачило усіх охочим. Приємно, що школярам не байдужа доля рідної держави.

Є ідея продовжувати таку корисну справу. У планах нашої команди і керівництва навчального закладу ролик про ставлення учнів і їх батьків до освіти і вчителів.

Леся ГОЛОЯД

м. Зборів

Скріншот із соціального ролика

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Вільне Життя

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

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