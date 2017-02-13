Збитки потерпілих від «Хеліксу» — 40 мільйонів

У ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ОБЛАСТІ ПОВІДОМИЛИ ПРО НОВІ ДЕТАЛІ У СПРАВІ, ПОВ’ЯЗАНІЙ З КОМПАНІЄЮ «ХЕЛІКС».



Як сказав начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції в Тернопільській області Сергій Крета, на сьогодні до слідчих звернулися із заявами про те, що вони є потерпілими від дій «Хеліксу», 480 заявників, з них вже допитано 227 осіб. Люди розповіли, як діяла ця схема, скільки коштів і куди пересилали, хто спонукав їх до співпраці з цією компанією.

Слід зазначити, що найбільше потерпілих — із Тернопільської області, проте із заявами зверталися навіть жителі Ізраїлю, Молдови, Казахстану. Збитки потерпілих сягають 37 млн грн. У фінансову піраміду майбутні жертви вкладали різні суми — від 100 доларів до більш ніж 50 тис.

Вартість же майна та грошей, заблокованих на картках підозрюваних у справі, становить понад 25 млн грн. Тобто сума майна керівників «Хеліксу» і сума збитків вкладників компанії різниться на 12 млн грн. Попри те, зауважують у поліції, є ще й інші статки, які, можливо, з часом буде арештовано.

У той же час до правоохоронців досі продовжують звертатися потерпілі від діяльності фірми «Хелікс». Щодня в поліції отримують від двох до п’яти таких заяв. А ось офіс, який компанія «Хелікс» відкрила вже після викриття фінансової піраміди правоохоронцями, схоже, не діє. За словами Сергія Крети, під час візитів слідчих він завжди зачинений.

Нагадаємо, що на початку грудня начальник головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол розповів деталі розслідування справи про компанію «Хелікс», яка діяла за принципом фінансової піраміди, тобто гроші надходили за рахунок втягнення у неї людей. Організатори привласнювали кошти вкладників, обіцяючи їм прибутки від інвестицій. Діяльність компанії зацікавила поліцейських ще на початку 2016-го. Правоохоронці почали документувати діяльність керівного складу, проводили негласні слідчі дії. Розслідування проводило слідче управління, супроводжувала справу СБУ під наглядом прокуратури. Негаразди в «Хеліксі» почалися у квітні. Влітку до поліції почали надходити скарги від осіб про те, що їм не виплачують дивіденди, не повертають кошти. Заяв щораз більшало.

До затримання правоохоронці готувалися особливо ретельно, адже необхідно було, щоб керівники фірми перебували в Україні. У результаті було затримано трьох лідерів фінансової піраміди — Дмитра Нагуту, Романа Фелика і Богдана Воронцова та проведено багато обшуків.

Організаторів злочинної схеми взяли під варту. Їм інкримінували шахрайство в особливо великих розмірах. Згодом всі троє були випущені на волю під заставу, яка загалом становила 8,5 млн грн. У них вилучили українські та закордонні паспорти й узяли підписки про невиїзд. Тепер місцеперебування підозрюваних правоохоронці контролюють завдяки електронним браслетам.

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