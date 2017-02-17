Звучала німецька музика

НАШ СВІТ СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ У НЬОМУ ПАНУВАЛИ ДОБРО, МИР, ЗЛАГОДА МІЖ ЛЮДЬМИ. МИТЦІ ВІРЯТЬ, ЩО ЇХНЄ МИСТЕЦТВО ПРИМНОЖУЄ ЇХ ТА СПОВНЮЄ НИМИ ЛЮДСЬКІ СЕРЦЯ.

Саме з такою вірою вийшли на сцену Тернопільської обласної філармонії піаністка Тетяна Корсунська та віолончеліст Денис Северін. Того вечора вони виконували німецьку музику. Зокрема, разом з музикантами нашого симфонічного оркестру під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Мирослава Кріля викладач Вищої школи мистецтв у Берні та Вищої школи музики в Люцерні (Швейцарія), лауреат міжнародних конкурсів Тетяна Корсунська виконала концерт для фортепіано з оркестром ля-мінор у трьох частинах Роберта Шумана.

У другому відділі концерту не менш інтригуюче звучала віолончель професора Вищої школи музики у Женеві та Вищої школи мистецтв у Берні, лауреата престижних премій і переможця міжнародних конкурсів Дениса Северіна. Він, зокрема, виконав молитву «Кол Нідрей» Макса Брухта. Це п’єса для віолончелі з оркестром на тему єврейських літургійних мелодій. Відтак віолончеліст-віртуоз зіграв концерт для віолончелі з оркестром ля-мінор Роберта Шумана. Вправні пальці рук, любляче серце і щедра душа виконавця творили дивовижну красу мелодій, що захоплювала присутніх у залі.

Ведуча концерту заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук детально ознайомила слухачів з історією створення музичних творів, що виконувалися. А розпочала концертну програму увертюра до опери «Оберон» німецького композитора Карла Марії фон Вебера.

Музикантів-віртуозів та артистів симфонічного оркестру глядачі заквітчали трояндами, щедрими оплесками й вигуками «Браво!» Того вечора точно побільшало у Тернополі добра, краси і злагоди між людьми.

Гостям — нових успіхів і нових зустрічей з тернополянами, а від нашого оркестру чекаємо давно обіцяного концерту української симфонічної музики. Уже були в нас вечори чеської, італійської, французької, тепер ось німецької. Чи не час зіграти й українську, славні наші оркестранти?

Дарія ЧУБАТА.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел