Адреси відпочинку

Драмтеатр

10 березня вашій увазі театрально-музична композиція «Ти до мене, Україно, думами Шевченка гомониш…», 12 березня — музична комедія Я. Барнича «Гуцулка Ксеня», 15 березня — музична комедія-жарт В. Канівця «Як наші діди парубкували». Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 12 березня українську народну казку «Рукавичка». Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 12 березня, на перегляд музичної казки С. Когана «Друзі маленької Кіті». Поч. о 12.00 і 14.30.

УД «Перемога»

Мистецьке свято «Шевченківський розмай» відбудеться 10 березня, початок — о 15.00. 11 березня вашій увазі святковий концерт з нагоди 203-ї річниці від дня народження Т. Шевченка (поч. о 16.00), 12 березня — літературно-мистецький вечір «І мене в сім’ї великій…» за участю доктора філософських наук, шевченкознавця Михаїла Пастуха та народного аматорського хору «Дзвони пам’яті» (поч. о 15.00), 15 березня — міський конкурс серед учнівської молоді «Талант, оздоблений красою» (поч. о 15.00), а 16 березня у фойє Українського дому діятиме виставка досягнень колективу з нагоди ювілеїв тернопільського муніципального Галицького камерного оркестру і його художнього керівника, диригента Василя Феленчака.

Художній музей

Діють книжково-ілюстративна виставка «Тетяна Яблонська — 100», шевченківська виставка з фондів музею під назвою «І мене в сім’ї великій…», а також виставка живопису Михайла Наума (Теребовля).

Філармонія

14 березня камерний хор філармонії запрошує тернополян поринути у світ хорової музики. У програмі концерту звучатимуть кращі зразки української та світової музики. Поч. о 18.30.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки