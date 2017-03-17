Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте в суботу, 18 березня, на перегляд музичної комедії «Летюча миша» (за однойменною оперетою Й. Штрауса). 22 березня вашій увазі музична комедія Г. Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці». Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 19 березня казку А. Ліндгрен «Малюк і Карлсон». Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 19 березня, на перегляд чарівної казки В. Рабадана «Маленька фея». Поч. о 12.00 і 14.30.

«Палац кіно»

Із 16 березня упродовж двох тижнів у показі стрічка «Війна», а з 23 березня — «Будинок навпроти» (поч. кіносеансів — о 19.00). Упродовж 16—29 березня триває проект «Українська нова хвиля» (презентація добірки кращих короткометражних фільмів українських режисерів-дебютантів). Вашій увазі стрічки «Кров’янка», «Чорногора», «Дім», «Голден лав», «Загублені» і «Сказ». Початок показу можна уточнити за тел. 52-33-33.

УД «Перемога»

18 березня відбудеться концерт з нагоди Дня поезії «Друзі мої» (поч. о 15.00). 19 березня вашій увазі ювілейний вечір з нагоди 25-річчя створення муніципального Галицького камерного оркестру (Поч. о 16.00)

Художній музей

Діють книжково-ілюстративна виставка «Тетяна Яблонська — 100», шевченківська виставка з фондів музею під назвою «І мене в сім’ї великій…», а також виставка живопису Михайла Наума (Теребовля).

Філармонія

21 березня вашій увазі концерт «Весняна рапсодія» за участю ансамблю танцю «Надзбручанка», ансамблю народної музики «Візерунок» і солістів Володимира Шагая, Оксани Малецької, Вадима Дарчука і Наталії Присіч. Поч. о 18.30.

«Березіль»

Завітайте 19 березня на дитячу виставу «Щенячий патруль» (поч. о 16.00).

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки