Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте 25 березня на перегляд трагікомедії М. Лисака «Дитина в дарунок». 26 березня вашій увазі прем’єра вистави Г. Яблонської «Язичники». Переглянути її зможете також 27 і 29 березня. 28 березня актори зіграють на малій сцені драму «Записки кирпатого Мефістофеля» (сценічна редакція В. Сиванич за В. Винниченком), а 30 березня — комедію Р. Куні «Медовий місяць на всі сто». Початок — о 19.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 26 березня, на перегляд казки-комедії М. Туровер «Поросятко Чок». Поч. о 12.00 і 14.30.

«Палац кіно»

До кінця місяця в показі стрічки «Війна» і «Будинок навпроти» (поч. кіносеансів — о 19.00). До 29 березня триватиме проект «Українська нова хвиля» (презентація добірки кращих короткометражних фільмів українських режисерів-дебютантів). Вашій увазі стрічки «Кров’янка», «Чорногора», «Дім», «Голден лав», «Загублені» і «Сказ». Початок показу можна уточнити тел. 52-33-33.

УД «Перемога»

26 березня відбудеться обласний фестиваль кобзарського мистецтва «Кобза». Поч. 14.00.

Художній музей

До кінця березня діятимуть книжково-ілюстративна виставка «Тетяна Яблонська — 100», шевченківська експозиція з фондів музею під назвою «І мене в сім’ї великій…», а також виставка живопису Михайла Наума (Теребовля).

Філармонія

28 березня вашій увазі вечір романсу за участі камерного оркестру й солістів, а 30 березня — виступ камерного оркестру філармонії та солістів, скрипалів із Києва Кирила Бондара і Валентини Буграк. Початок обох заходів — о 18.30.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки