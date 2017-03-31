Адреси відпочинку

Драмтеатр

Першого квітня завітайте на виставу А. Касона «Наречена світанкової зорі» (до ювілею провідного майстра сцени Ярослава Мельника), а 2 квітня вашій увазі героїчна трагікомедія П. Ар’є «Слава героям» (до 75-ї річниці УПА). Поч. о 19.00. Для дітей актори зіграють 2 квітня казку В. Маслова «Іван-Царевич, Сірий Вовк та інші». Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 2 квітня, на перегляд казки-мюзикла В. Смєхова «Алі-баба і розбійники». Поч. о 12.00 і 14.30.

УД «Перемога»

31 березня завітайте на відкриття виставки М. Барабаша «Сакральний простір». Поч. о 15.00. 2 квітня вашій увазі творчий проект «Природа. Кіно» (показ кінострічок, відзнятих дітьми). Поч. о 16.00. 5 квітня о 15.00 розпочнеться духовна програма «Хресна дорога ненародженої дитини «Безмовний крик».

Художній музей

До 4 квітня діятимуть шевченківська експозиція з фондів музею під назвою «І мене в сім’ї великій…», а також виставка живопису Михайла Наума (Теребовля). 6 квітня завітайте на майстер-клас із писанкарства «Великодній візерунок» (поч. о 12.00). Цього ж дня відкриється ХХVІ великодня виставка писанок і листівок із фондів музею. У квітні почнуть діяти книжково-ілюстративна експозиція «Валентина Цвєтаєва — 100», а також виставка живопису від Наталі Волянюк і Андрія Ковальського (м. Кременець).

Філармонія

Третього квітня відбудеться музичне дійство «Соломія Крушельницька» (за однойменною п’єсою Богдана Мельничука), а 5 квітня вашій увазі концерт «Весняні передзвони» від симфонічного оркестру і солістів філармонії. Початок обох заходів — о 18.30.

«Березіль»

4 квітня о 19.00 розпочнеться «Ліга сміху».

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки