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22.03.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Боролися лише одним стилем

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У Харкові визначилися лауреати чемпіонату України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами слуху. Вперше за багато років атлети тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ центру сперечалися за нагороди лише в першому з цих стилів. 

Усе через відмінну нині класифікацію вагових категорій. Зганяти зайві кілограми вже під час змагань для борців надто важко. Отож наставники наших атлетів Леон Уруський з Миколою Шуптарем і вирішили обмежитися участю підопічних лише в турнірі з вільної боротьби.

Виступили ті досить успішно. Віце-чемпіоном України в ваговій категорії до 70 кілограмів став Андрій Думин із Вістря Монастириського району. А бронзові медалі завоювали Дмитро Літинський з Молоткова на Лановеччині та Іван Осос з Лосятина Кременецького району.

За п’яте місце в своїй ваговій категорії наставники відзначили також Андрія Бріля зі Скали-Подільської, за восьме — Артема Пандєєва з Теребовлі.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»

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Богдан Дікальчук

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