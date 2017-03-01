ЧУТТЯ ЄДИНОЇ РОДИНИ

Щороку навесні проходять творчі звіти аматорських колективів та окремих виконавців — учнів, студентів і викладачів профтехучилищ, коледжів, вишів Тернопільщини. Перед авторитетним журі демонструють свою художню майстерність хори й ансамблі, музичні та хореографічні колективи, читці й вокалісти. За попередніми підрахунками в огляді-конкурсі візьмуть участь майже сім тисяч учасників. Старт цьому пісенному марафону минулої середи дали аматори сцени Тернопільського центру профтехосвіти. Під девізом «Україна — єдина родина», а це гасло буде загальним для конкурсу, вони виступили з концертом перед колективом рідного училища і гостями.

Щоб підготувати таке урочисте дійство, довелося багато попрацювати головним його організаторам, керівникам художніх колективів, зокрема Марії Машталер, Ользі Галушці, Андрієві Ткачу, Ганні Нагірній, Оксані Скибик та ін. Про рідну землю, батьківський край співали і народний художній жіночий хор із солістами Марією Калинюк та Оксаною Гладкою, і народний вокальний ансамбль «Дивограй», і солісти Юрій Процик та Наталія Васусь. Порадували глядачів учасники ансамблю народної музики, читці Софія Сотник, Володимир Керніцький, Назар Павлік, танцюристи Анна Аліскевич та Іван Багрій, сестри Марія та Настя Трач.

Фоторепортаж Василя БУРМИ.