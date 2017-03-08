ВИМИРАЄМО! Населення України зменшується катастрофічними темпами. За даними Держстату, торік нас поменшало на 176 тисяч — до 42,58 мільйона осіб. За останні три роки чисельність населення скоротилася на 329 тисяч осіб. За цей період країна втратила людей більше, ніж проживає, скажімо в Херсоні, це майже два Краматорська (173 тисячі) або три Бердянська (111 тисяч). За прогнозом ООН, при незмінному рівні народжуваності і смертності, до 2055 року українців залишиться 29,7 мільйона чоловік, а до 2100-го — близько 15—16 мільйонів.

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НЕ ЗАБУВАЙМО! 37 тисяч українських вояків перебувають нині на лінії зіткнення та захищають Україну. Про це заявив міністр оборони генерал армії України Степан Полторак на оперативному зборі керівного складу Збройних сил України. А за словами Президента України Петра Порошенка, з початку російської агресії проти України загинуло дві тисячі 608 українських військовослужбовців.

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ОДВІЧНА НАША БІДА. «Хіба мало таких, кого Росія використовує наосліп, кому насправді і наказувати не треба — самі все зроблять або в силу політичної короткозорості, або внаслідок вузькопартійного егоїзму. Це ті, хто не знає жодних меж у внутрішньополітичній боротьбі, хто не вважає за гріх ані прийняти пас у зовнішнього ворога, ані подати пас йому». То реакція Президента України Петра Порошенка на спроби дестабілізувати ситуацію в Україні.

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ЗЛОЧИНІВ БІЛЬШЕ, РОЗКРИТТІВ — МЕНШЕ. Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, минулого року було зареєстровано понад мільйон кримінальних правопорушень. Це майже на три відсотки перевищує показник 2015-го. Що ж до ситуації з розкриттям злочинів, то вона вкрай невтішна. У 2013-му — це 45 відсотків від усього масиву облікованих злочинів, у 2014-му — 44%, 2015-му — 39%, а торік менше як 30%. «Неможливо говорити про ефективність роботи прокуратури із такими показниками», — самокритично зазначив Юрій Луценко.

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АЛЕ СВІЙ ХЛІБ ПРОКУРОРИ ДАРМА НЕ ЇДЯТЬ… Водночас Ю. Луценко зазначив: «Генеральна прокуратура повернула державі та громадянам безпрецедентну суму коштів. Це живі гроші, які ми перевели в бюджет України або на рахунки державних підприємств — десять мільярдів 560 мільйонів гривень. Бюджет Генеральної прокуратури — 3,3 мільярда гривень. Ми свій хліб дарма не їмо. І це тільки початок».

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ОКУПАНТИ РОЗБИРАЮТЬ УКРАЇНСЬКІ КОРАБЛІ, що залишилися в Криму, і використовують їх як донорів для своєї техніки. Про це розповів командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко. За його словами, українські кораблі стоять окремо, окупанти виділили їх як техніку іноземної держави, але їх розукомплектовують. «Наш «Костянтин Ольшанський» такий же проект, як 775, він використовується як корабель-донор. Ті ж «Тернопіль», «Луцьк» використовуються для їхніх малих протичовнових кораблів, тих, які зараз несуть, як говорять, вахту в районі наших газових родовищ», — повідомив Воронченко. Водночас командувач ВМС впевнений, що дипломатичними зусиллями, зусиллями міжнародної спільноти вдасться знайти варіант розв’язання цієї проблеми. Або компенсацією в грошовому еквіваленті, або ж поверненням кораблів, але в такому складі, в якому вони були.

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ЗВИЧАЙНИЙ ФАШИЗМ. Жвавий відгук у самій Росії викликала інформація про створення російським письменником Захаром Прилєпіним батальйону спецназу, в якому він став заступником командира. Зі своїм підрозділом, розташованим на окупованій частині Донбасу, цей горе-писака збирається завоювати всю Україну. Політолог і публіцист Піонтковський зазначив: «Прилєпін — чесний, переконаний російський фашист. Такі на Донбасі довго не живуть. Їх там періодично зачищають «косящие» під фашистів мультимільярдер Путін і мультимільйонер Сурков». По-чеховськи лаконічно й талановито припечатав свого «колегу» культовий російський письменник Віктор Пєлєвін: «Коли твої книжки — лайно, доводиться заробляти тероризмом».

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ІМПЕРСЬКІ МАРЕННЯ. «Якщо ми ставимо завдання відновити кордони СРСР, то не треба перешкоджати громадянам України приїжджати до Росії. Всі вони (громадяни України, які перебувають у Росії) в разі війни будуть заручниками. Ми їх обмінюватимемо на наших полонених!» Про це заявив у телеефірі лідер ЛДПР Жириновський. «Враховуючи, що в Росії понад два мільйони громадян України, — зазначає московський публіцист Ігор Яковенко, — кількість полонених росіян у разі війни очікується значна».

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Україна молода», «Високий Замок», «Українська правда», «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел