КРАЇНА СЮРРЕАЛІЗМУ. «Останні події в нашій країні нагадують якийсь сюрреалістичний сюжет, — зазначає депутат Одеської міськради Дмитро Співак. — Люди вже взагалі не розуміють, що відбувається. Хто кому герой, а хто кому зрадник. Одні воюють, інші торгують. І якщо не воювати, то не можна буде так торгувати. А якщо з ними не торгувати, то країна замерзне… Чим більше «опозиції», тим краще почувається влада. Чим більше опозиційними і радикальними стають заяви окремих політиків, тим міцніша і вмотивованіша їхня співпраця з владою. Чим більше створюється антикорупційних структур, тим сильніше процвітає вона у владі. Чим голосніші корупційні скандали, тим менш помітна робота цих організацій, тим тихіше і безрезультатніше розслідування…»

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«КОЛИ МОСКВА БАЧИТЬ, що Захід на її чергову провокацію або черговий злочин реагує черговим «глибоким занепокоєнням», вона просто іде далі. І доки Захід дивитиметься на Росію через «рожеві окуляри» (мовляв, з РФ треба зробити щось демократичне), доти ми будемо сплачувати за це життям своїх громадян», — вважає екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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РОЗ’ЯСНЮВАТИМУТЬ ПЕРЕВАГИ НАТО. Президент доручив Кабміну розробити план заходів щодо реалізації концепції вдосконалення інформування суспільства про співпрацю України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) на період 2017—2020 років (указ №43 від першого лютого). Концепція спрямована на підвищення рівня підтримки громадськістю державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції й збільшення довіри громадян до НАТО як ключової інституції у зміцненні міжнародної безпеки.

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ДЕ МИ ЛІДЕРИ. У 2016 році українці посіли перше місце серед туристів єгипетського курорту Шарм-ель-Шейху: його відвідали 270 тисяч наших співвітчизників, приблизно на 30 відсотків більше, ніж у 2015-му. Раніше українці займали четверте-п’яте місце в туристичному потоці, а торік вийшли на перше. Всього Шарм-ель-Шейх відвідали близько мільйона туристів, а роком раніше — 1,5 мільйона. Зниження потоку пов’язане з відсутністю росіян та британців.

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ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ХРАМ У КОЗЕЛЬЦІ. Вознесенська церква, пам’ятка архітектури XIX століття в Козельці, що на Чернігівщині, передана в довгострокове безоплатне користування громаді УПЦ Київського патріархату. Таке рішення більшістю голосів депутатів ухвалила Чернігівська обласна рада. Проти голосував лише один депутат, адепт Московської патріархії. За передачу Вознесенської церкви УПЦ КП виступали і широкі кола патріотичної громадськості. Отож, козацьке містечко Козелець має власний молитовний храм, поки що один на весь районний центр.

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А ЇМ УСЕ МАЛО… Верховний суд підготував звернення до Конституційного суду щодо оскарження обмеження максимального розміру пенсії на рівні 10740 гривень. Як вважають у високій судовій інстанції, фінансування пенсій прокурорам на такому низькому рівні «звужує правові і матеріальні інтереси»; крім того, «обмежує права і свободи» працівників прокуратури. Нагадаємо, раніше КС визнав неконституційним обмеження максимального розміру пенсій суддів у відставці на такому ж рівні.

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КАТЕРИНА ОСАДЧА ВИЙШЛА ЗАМІЖ. Телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча офіційно підтвердили, що перебувають у шлюбі. Юрій Горбунов зазначив, що вони не збиралися афішувати своїх стосунків, бо «сім’я любить тишу». Але 18 лютого Катя народила дитину. «Ми хочемо, щоб усі знали і розуміли, — сказав Ю. Горбунов. — Наша дитина — це плід кохання, бажана і дуже очікувана. Тому констатуємо факт». Це вже друга дитина зіркової ведучої. У неї є старший син від бізнесмена і екс-нардепа Олега Поліщука.

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СУМНА ІСТОРІЯ. Легендарна радянська гімнастка Ольга Корбут продала п’ять своїх олімпійських медалей та інші нагороди за 333,5 тисячі доларів на американському аукціоні. Пік кар’єри гімнастки з Білорусі припав на Олімпіаду в Мюнхені 1972 року. Після розпаду СРСР Ольга Корбут переїхала до США. Нині спортивній легенді 61 рік, вона потрапила в скруту і не має чим оплачувати рахунки.

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МАНДРИ В КОСМОСІ. Американська приватна космічна компанія SpaceX оголосила про плани організувати політ двох туристів на Місяць. На супутник Землі вони вирушать уже в 2018 році. І це будуть не професійні астронавти, а приватні особи, які вже зробили «значні фінансові інвестиції» в проект. За задумом SpaceX, корабель із туристами на борту облетить Місяць, але не сідатиме на нього. Імена перших космічних туристів не оголошуються.

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ДОЖИЛИСЯ… Бразилія уперше за свою історію вимушена імпортувати… каву. Країна — найбільший виробник кави у світі — постала перед проблемою неспроможності забезпечення внутрішнього попиту! Цьому сприяла тривала посуха у районах, де традиційно вирощують каву. Тож уряд дозволив ввезти з В’єтнаму з лютого по травень 2017 року мільйон 60-кілограмових мішків кави сорту «Робуста», бразильське виробництво якого у 2016-му впало на 30 відсотків.

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Високий Замок», «Українське слово», PISU, «Україна молода».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

Фото з вільних джерел