ЗНОВУ — «ЖИТНИЦЯ ЄВРОПИ». За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, Україна може підняти врожай зернових до 100 мільйонів тонн з нинішніх 66 мільйонів. Уже тепер на аграрну продукцію припадає більше 40 відсотків експорту, в той час як частина продукції металургії впала до 25%. Як прогнозує міністр Кутовий, Україна з її 42-мільйонним населенням зможе одного дня прогодувати півмільярда людей. Сільське господарство стало нині ключем до зростання економіки України після дворічної рецесії.

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ЩО СТАЛОСЯ В УКРАЇНІ? Ось думка Михайла Поживанова, який добре знає владну кухню, бо працював у ній не один рік: «Донецьких бандитів поміняли вінницькі «жулики». Аферюги! Якби у них була якась відповідальність перед людьми, можливо, по-іншому відбувалися б усі процеси. Чому МВФ не дає нам кредитів? Бо їх розкрадають! Нема довіри до наших урядників! Крадуть навіть на святому — на фінансуванні Міністерства оборони. Спробуйте зареєструвати фірму і взяти участь у будь-якому тендері — скажімо, щодо закупівлі певного обладнання, майна, послуг. Тут же отримаєте дзвіночок про те, скільки відсотків, у разі перемоги, треба віддати. Те саме робиться з тендерами у кожному міністерстві».

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«ТРЕБА ВІЙНУ НАЗВАТИ ВІЙНОЮ. Не можна робити те, що робить наш Ахметов: має свій ДТЕК, шахти на окупованих територіях, але тарифи нам встановлюють за формулою «Роттердам плюс». Тобто за базу беруть ціну вугілля, яке нібито є в порту Роттердама, і до неї додають вартість довезення його до України. Відповідно рахують високий тариф електроенергії. Реальна собівартість тонни вугілля — 450 гривень. За формулою «Роттердама» виходить від 1,5 тисячі гривень до 2,5 тисячі. Надприбутки Ахметова становлять 300—500 відсотків. А ще Карл Маркс казав, що бізнесмен при 300 відсотках прибутку не зупиниться перед жодним злочином». То оцінка політика і екс-депутата М. Поживанова.

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НЕЗАЛЕЖНІ ВІД ЗАКОНУ І МОРАЛІ. «Судді в Україні вже заробили репутацію незалежних від закону і моралі. Роблять усе, що заманеться. Над ними немає ніякого нагляду й контролю. Влада далі підгодовує їх, щоб ухвалювали потрібні рішення. Ця політична корупція починається з адміністрації Президента та Верховної Ради і йде до найменшого села. Маємо систему судового свавілля. Чому Президент і парламент досі не провели судову реформу? Весь свій час та енергію вони витрачають на ті сфери, в яких мають власний інтерес. Тобто зміцнюють владу і особисто збагачуються. Зробити щось для держави не виходить». То думка Ігоря Лосєва, відомого в Україні політолога, журналіста, філософа.

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ЗВАННЯ ГЕРОЯ — ПАТРІАРХОВІ! Народні депутати просять Президента України Петра Порошенка дати звання Героя України Патріархові Київському і всієї Руси-України Філарету. Відповідний проект постанови зареєстрували у Верховній Раді. Його авторами стали 22 депутати.

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ПРОДОВЖУЮТЬ ВТРАЧАТИ ВІРНИХ. Майже повністю перейшла з УПЦ (МП) до УПЦ Київського патріархату громада церкви Первомученика Стефана в селі Котюжинах Збаразького району. Разом із нею змінили юрисдикцію більшість членів церковного комітету, але не священик. Йому теж пропонували перейти, але він відмовився. Перші збори в Котюжинах щодо переходу відбулися 12 лютого, а наприкінці місяця громада подала документи на перереєстрацію статуту. Як стверджують у селі, із 350 місцевих жителів приблизно 15 залишилось в УПЦ (МП), а разом із дітьми — близько сорока. У Тернопільській єпархії УПЦ (МП) визнають, що в Котюжинах більшість людей висловила підтримку УПЦ КП, але розвиток подій засуджують.

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ПІВДЕННА КОРЕЯ — РЕКОРДСМЕН ДОВГОЛІТТЯ. До 2030 року середня тривалість життя жінок у цій країні сягне рекордної позначки — 90 років. Чоловіки доживатимуть до 84. В інших розвинутих країнах представниці прекрасної статі також житимуть довго. В Японії, Франції, Іспанії та Швейцарії жінки у середньому доживатимуть до 88 років. Секрет довголіття жителів Південної Кореї криється в поліпшенні економічної ситуації: діти стали краще харчуватися, належна медична допомога і передові медичні технології стали доступними для всіх громадян. Також у цій країні невелика кількість людей хворіє на ожиріння, а серед жінок — мало курців.

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А ТИМ ЧАСОМ… Раніше вважалося, що людство навряд чи зможе подолати поріг середньої тривалості життя у 90 років. Однак це стало можливим завдяки розвитку медицини. Один з авторів дослідження Маджид Еззат з імперського коледжу Лондона зробив сміливий прогноз, що з часом середня тривалість життя сягне 110—120 років.

За інформаціями видань «Українське слово», «Високий Замок», «Сільські вісті», RISU, «Україна молода».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел