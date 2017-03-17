ПРЕМ’ЄРНИЙ ПОКАЗ документального фільму про Йосифа Сліпого «Справа» «Рифи» відбувся у столичному кінотеатрі «Жовтень». У стрічці йдеться про обставини арешту, ув’язнення та звільнення Патріарха УГКЦ. У квітні 1945 року його заарештували, звинуватили в антирадянській діяльності та співпраці з нацистами й ув’язнили на 18 років. Назву стрічці дала агентурна справа «Рифи». У ній в 33-х томах докладно задокументовано, як радянська влада розробляла та втілювала в життя план знищення УГКЦ. «Ця стрічка базується на ще незнаних документах, архівах, а також ми маємо нагоду побачити дуже цікаві кадри кінохроніки, які зберігалися в приватних архівах», — зазначив нинішній предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

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ЯКЩО НЕ БУДЕМО СПІВАТИ… Ось що каже про стан української культури нині народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Олесь Харченко, який понад 30 років співав у відомому квартеті «Явір»: «За наші 25 років незалежності я ще не бачив, щоб створили культурну програму для українців. Це просто жах! Держава є, а українська культура на рівні сироти… Державної політики в культурі немає. Тому, оскільки я співаю, переважно обираю патріотику. Якщо ми сьогодні не співатимемо, тоді все в нас помре. Потрібно пропагувати тільки свою пісню, своє слово. На превеликий жаль, маємо державу, але не маємо слова та його підтримки».

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«ДЖАМАЛУ» ПРОДАВАТИМУТЬ. Іменний сорт тюльпанів на честь переможниці «Євробачення» вивели голландські селекціонери. Джамала каже: її потішило, що їхній вибір припав саме на тюльпани, а не на іншу квітку. Бо з цими красенями у співачки пов’язані яскраві спогади з дитинства: тюльпани вирощував її батько. Саме йому першому Джамала спрезентує цибулини іменної квітки і вже передчуває, як зрадіє він їм. Після українського Майдану 2004 року голландські селекціонери вивели сорт помаранчевих тюльпанів і назвали його «Віктор Ющенко». Із колишніх президентів мають своїх тюльпанових двійників також Джордж Буш і Білл Клінтон.

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ТІЛЬКИ ЦИФРИ. 458 мільйонів гривень було витрачено у 2016 році на обслуговування діяльності Президента Петра Порошенка та його адміністрації, йдеться у звіті Державного управління справами України. 170 мільйонів гривень отримав Нацбанк минулого року від продажу 1,13 мільйона пам’ятних монет. Ця сума удвічі перевищує дохід від реалізації монет порівняно з попереднім роком.

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КОМПЕТЕНТНА ДУМКА. На запитання про Надію Савченко екс-голова СБУ генерал Ігор Смешко відреагував так: у неї особливий психотип, вона високої думки про себе, пасіонарна, але амбіції не підкріплюються амуніцією. На його думку, вона навряд чи має формальні стосунки з іноземними спецслужбами, але використовувати її вони можуть. До речі, російський адвокат Марк Фейгін нещодавно назвав поїздку Н. Савченко в «ДНР/ЛНР» «операцією спецслужб на гроші Медведчука». Заява тим більш знакова, оскільки довгий час Фейгін ухилявся від будь-яких критичних зауважень на адресу своєї колишньої підзахисної.

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КОМЕДІАНТИ З РОСІЙСЬКОГО ТБ. Реакція російського телебачення на міжнароний суд ООН у Гаазі така ж абсурдна, як офіційне пояснення російського представника на суді, що Росія на Донбас зброї не постачає, її «ополченці» знайшли в шахтах. «По Києві й Одесі ходять есесівці. Де позов Росії до міжнародного суду ООН?!» — волав один експерт. «Наказати, щоб нацистів Порошенка негайно заарештували, а якщо не послухаються, то взяти танковою атакою Київ», — радив другий. «Ми заявляємо, що там (в Україні. — Д. В.) нацистський режим, а самі його підтримуємо інвестиціями. Треба це припинити!» — виголошував третій.

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А ТИМ ЧАСОМ… Беруть участь у тій телевізійній вакханалії й «українські експерти». Один з них — Володимир Олійник, колишній нардеп, що перебуває в розшуку в Україні, а тому живе у Москві, — заявив, що в Україні «шоколадно-коричневий терор», а тому слід негайно «визнати Україну терористичною державою». Проблема в тому, зазначає московський публіцист Ігор Яковенко, що те, про що говорять ці комедіанти в телевізорі, в Кремлі намагаються втілити в життя люди, в руках яких є ядерна зброя. І це вже зовсім не смішно».

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СКОТЛАНД-ЯРД ОЧОЛИЛА ЖІНКА. Уперше за 188 років існування лондонської поліції її очолила представниця прекрасної статі — 56-річна Крессіде Дік. У поліції вона служить понад тридцять років. 2009-го стала першою жінкою на посту заступника комісара, потім керувала департаментом із боротьби з тероризмом. Скотланд-Ярд діє на всій території Великого Лондона (за винятком Сіті), він не лише забезпечує спокій містян і гостей міста, а й охороняє королівську родину, прем’єр-міністра та інших високопосадовців, дипломатичні представництва. У штаті служби — понад 30 тисяч поліціянтів і кільканадцять тисяч цивільних співробітників.

За інформаціями видань RISU, «День», «Українське слово», «Високий Замок», «Україна молода», «Українська правда».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел