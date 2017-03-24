ЛОГІКА ПЕРЕМОГИ. «Капітулянтство гарантує нам поразку і втрату державності. Всі ці ритуальні танці «великих гуманістів» призведуть до того, що Україна зруйнується зі страшним гуркотом і тоді Путін покаже нам «гуманізм» по повній програмі… Все, що допомагає ворогові — зло, все, що шкодить ворогові — добро. Іншої логіки та іншої етики війна не знає. Лише максимально жорстка позиція, формування потужної армії і могутньої військової промисловості, безжалісна боротьба проти п’ятої колони ворога, принципова відмова від капітулянтства — дає нам шанс вижити і перемогти, а не повторити долю УНР…». То переконання відомого в Україні журналіста, історика та філософа Ігоря Лосєва.

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НАШІ ПОЛУНИЦІ УЖЕ В ЄС. Україна вирощує шість відсотків усього світового врожаю полуниць й посідає сьоме місце в Європі за обсягом її виробництва, повідомляє прес-служба представництва Євросоюзу в Україні. За передбаченням фахівців, Велика Британія може втратити власне виробництво ягід, зокрема полуниць, в результаті виходу з ЄС і припинення вільного припливу сезонних робітників з континентальних країн.

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ОДНІ ПРАГНУТЬ ДОПОМОГТИ, ІНШІ — ВКРАСТИ. У Львові встановили перші два холодильники, в яких можна залишити їжу для безхатьків і тих, хто потребує допомоги. У Києві таких холодильників уже 20. Перші довго не простояли, їх вкрали, але на ті ж місця поставили нові, й люди з низьким достатком часто беруть їжу з них. І у Львові один з холодильників намагалися віднести у пункт прийому металобрухту, але за ним наглядають місцеві мешканці, які й не дали цього зробити. Так званий фудшерінг доволі поширена форма благодійності у світі, особливо в Німеччині та в Індії. Там холодильники виставляють біля кафе, пекарень, магазинів. До них кладуть зайві продукти, а також ті, в яких скоро закінчиться термін придатності.

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НАЙКРАЩА В ЛЮТОМУ — ОЛЕНА ПІДГРУШНА. Національний олімпійський комітет України визнав біатлоністку Олену Підгрушну найкращим спортсменом лютого. Визнання НОК олімпійська чемпіонка удостоєна завдяки прекрасному виступу на чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені: разом з подругами по збірній України здобула срібну медаль в естафеті. Визнання найкращий спортсмен місяця Олена Підгрушна отримала усьоме. Лідирує фехтувальниця Ольга Харлан, що має дев’ять таких титулів. Вісім разів найкращим спортсменом місяця визнавали гімнаста Олега Верняєва.

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ЧУЖІ ГРОШІ. 15,2 мільйона євро одержало київське «Динамо» від УЄФА за виступи у футбольній Лізі чемпіонів (сезон 2016/2017): 12,7 мільйона — за потрапляння в груповий етап, 1,5 мільйона — за одну перемогу в групі, і по 500 тисяч за кожну з двох нічиїх. «Шахтар» у Лізі Європи заробив 6,28 мільйона євро, «Зоря» — 2,84 мільйона, а «Олександрія» та «Ворскла» — по 235 тисяч євро.

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НА ЧЕРЗІ — МОСТИ. Поточного року, за словами міністра інфраструктури України В. Омеляна, буде започатковано програму відновлення мостів. «Із 17 тисяч мостів, які є в Україні, близько 9 тисяч — в аварійному стані, чотири тисячі підлягають негайному ремонту. Цього року зможемо відремонтувати лише 80. Але таким чином ми запускаємо програму відновлення українських мостів», — повідомив міністр.

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ІЗРАЇЛЬ — НЕ ДЛЯ ВСІХ. Кількість відмов громадянам України у в’їзді до Ізраїлю збільшилась. Міністерство закордонних справ пояснює це збільшенням числа осіб, що нелегально перебувають у цій країні. Згідно зі статистичними даними, у 2012 році кордон Ізраїлю перетнули 92 тисячі громадян України, а повернулася 91 тисяча; 2014-го з 92 тисяч повернулося 89 тисяч; у 2016-му — відповідно 116 тисяч і 104 тисячі.

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ЗВИЧАЙНИЙ РАШИЗМ. Унаслідок торгової агресії Росії, яка планомірно нищить Україну, нашій державі завдано прямих фінансових втрат на близько мільярда доларів. Найбільше — понад 40% — через обмеження транзиту товарів до Казахстану і Киргизстану. Окрім цього, збитки є на ринку супутніх послуг, у секторах перевезень та логістики.

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ЗВІДКИ ЦЕ ПІШЛО? Булла Папи Григорія ІХ Vox in Rama, видана з метою організації хрестового походу проти штедінгів, є першим офіційним церковним документом, який оголошує чорну кішку втіленням сатани. Цілком можливо, що саме ця булла, де заохочувалось винищення кішок, стала однією з причин епідемії чуми — за таких умов різко зросла чисельність щурів, що переносили чуму.

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Є І ТАКЕ СВЯТО. Другого березня світ відзначив Міжнародний день… сірника. Чому саме ця дата була вибрана для його вшанування, «історія замовчує». Вогонь у всі віки людство здобувало по-різному, але тільки наприкінці XVIII століття для отримання його почали з’являтися пристосування, засновані не на первісних способах (тертя, удар), а на хімічних реакціях. Сучасний сірник не містить сполук сірки та хлору, замість них використовується парафін і безхлорні окислювачі.

За інформаціями видань «День», «Сільські вісті», «Україна молода», «Високий Замок», «Маловідома історія».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел