ТАК ТИХО ЙДУТЬ ВОНИ У НЕБО… У нього не було батьків. Він тільки почав збирати гроші на власну оселю. Він не встиг створити сім’ю. Доля дала йому так мало: не дала звичного для багатьох щастя. Але встигла забрати життя, яке тривало лише 20 років… «З Луганщини», — написав він в автобіографії. «Українець», — значив себе… 29 липня 2016 року підписав із ЗСУ контракт на три роки… Матрос, гранатометник батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. Загинув 6 березня близько 13.00 в районі селища Водяного Волноваського району Донецької області внаслідок кульового поранення під час бою… Завтра, післязавтра, через рік ми будемо вітатись, цілуватись, сміятись, розмовляти з рідними, коханими, дітьми, батьками… Заради цього й впав на сході один хлопець, у якого не було нікого. Окрім України», — написало про смерть Олександра Веремеєнка (позивний — «Фартовий») «Українське слово».

* * *

ДЕЩО З ІСТОРІЇ НАЙВІДОМІШОЇ ПРЕМІЇ. Найвища премія України Національна імені Тараса Шевченка — була заснована 20 травня 1961 року. Першими її лауреатами стали Павло Тичина та Олесь Гончар у галузі літератури і Платон Майборода у музичній царині. Усього за 55 років існування її удостоїлось понад 600 осіб та 10 колективів. За всю історію премії були лише два неординарні випадки: 2008 року акторка Валентина Стефанова відкликала своє ім’я зі списку номінантів через те, що Шевченківський комітет виключив з переліку вистав з її участю моноспектакль «Польові дослідження з українського сексу» за мотивами однойменного твору Оксани Забужко, а 2011-го письменник Василь Шкляр відмовився отримувати відзнаку, доки не піде у відставку тодішній міністр освіти Дмитро Табачник.

* * *

УКРАЇНСЬКА СТОРОНА уже три місяці намагається розблокувати процес обміну полоненими, яких утримують самопроголошені «ДНР» і «ЛНР». Останні обміни відбулися ще в грудні минулого року. Саме тоді терористи після двох років переговорів звільнили десантника 80-ї аеромобільної бригади, захисника Донецького аеропорту Тараса Колодія. За два роки війни з полону «ДНР» та «ЛНР» удалося звільнити близько 70 осіб. Ще трьох полонених українців — Надію Савченко, Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва — Росія передала Україні торік. Попри це в заручниках у бойовиків залишаються ще 113 українських громадян. У списках зниклих безвісти — 485 наших співвітчизників.

* * *

НЕ СПОРТИВНА ПОВЕДІНКА. У грудні минулого року Міжнародна федерація шашок, практично все керівництво якої — росіяни, на три роки дискваліфікували чемпіона світу з шашок Юрія Анікєєва. Протоколу, в якому би аргументували це рішення, харківський гросмейстер так і не побачив. А те, що почув у кулуарах та від президента федерації, хлопця шокувало. Причиною дискваліфікації стала… проукраїнська позиція Анікєєва, який на всіх міжнародних турнірах захищав кольори синьо-жовтого прапора у вишиванці. Щоб продовжити боротьбу за шахівницею, підопічний Сергія Бойка змушений виграти ще одну баталію — у Спортивному арбітражному суді. Аби сплатити судові витрати, міністр спорту України Ігор Жданов на своїй сторінці у Фейсбуці оголосив про громадський збір коштів. А український чемпіон світу з шашок каже: «Попри будь-які дискваліфікації, від вишиванки не відмовлятиметься. Вона ж така гарна!»

* * *

СУМНЕ ЛІДЕРСТВО. За міжнародними даними, у 2015 році в Україні було зафіксовано 120 випадків материнської смертності, в той час як у сусідній Польщі — 12, Румунії — 56, у Німеччині — 42. Про це інформує МОЗ. Неонатальна смертність також залишається вищою, ніж у країнах ЄС. Так, 2015 року в нас було 2378 випадків смерті немовлят у перші 28 днів життя, в той час як у Польщі, Румунії та Німеччині — майже удвічі менше. Згідно з дослідженнями ЮНІСЕФ, основна причина цього — низький рівень знань майбутніх мам, соціальні умови та безвідповідальність влади.

* * *

А ЩАСТЯ ВСЕ МЕНШЕ… У Міжнародний день щастя — 20 березня — з’ясувалося: Україна на 132-му місці в рейтингу найщасливіших країн світу. Всього в ньому — 155 країн, які під егідою ООН оцінювали у 2014—2016 роках. Наше місце — поруч із Суданом, Ганою та Угандою. 2016-го Україна, насамперед через конфлікт на сході та економічну кризу, опустилася у рейтингу щастя на цілих 36 позицій. А рейтинг щасливих країн очолила Норвегія. Також до першої трійки традиційно входять Данія та Ісландія.

* * *

У 200 РАЗІВ МЕНШІ. Понад 3005 мільярдів доларів становили в лютому золотовалютні запаси Китаю. Порівняно з січнем вони збільшилися на 6,9 мільярда. Для порівняння: золотовалютні резерви України близько 15 мільярдів доларів США. Тобто у понад 200 разів менші, ніж китайські.

За інформаціями видань «Українське слово», «Сільські вісті», «Україна молода», «Високий Замок».

Д. ВІТЮК.

Фото з вільних джерел