ПРОРОЧИЙ ШЕВЧЕНКО. «Кричать, чом ми по-московськи не пишемо? А чом москалі самі нічого не пишуть по-своєму, а тільки переводять, та й то чорт зна по якому… Кричать «о братстве», а гризуться, мов скажені собаки. Кричать «о единой словянской литературе», а не хотять і заглянуть, що робиться у слов’ян. Чи розібрали вони хоч одну книжку польську, чеську, сербську або хоч і нашу? Не розібрали. Чом? Тим, що не тямлять. Наша книжка як попадеться у їх руки, то вони аж репетують та хвалять те, що найпога–ніше. А наші патріоти-хуторяни й собі за ними… Воно й то правда, що і ми самі тут трохи винні. Бо не бачили нашого народу — так, як його Бог створив… Щоб знать людей, то треба пожить з ними. А щоб їх списувать, то треба самому стать чоловіком, а не марнотрателем чорнила і паперу. Отоді труд ваш буде чесним. А на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово». То роздуми Т. Шевченка з передмови до нездійсненого видання «Кобзаря».

* * *

ПОЛЕТИМО. З 30 жовтня цього року з міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького стартують сім нових рейсів: до Кракова та Вроцлава (Польща), Будапешта (Угорщина), Берліна та Меммінгена (Німеччина), Ейндговена (Нідерланди) та Лондона (Велика Британія). Ще чотири рейси із жовтня заплановано і з Києва — до Лондона, Манчестера, Ейндговена та Стокгольма. Рейси виконуватиме найбільший європейський лоукост Ryanair, який офіційно оголосив про вихід на український ринок. Ірландці сподіваються, що пасажиропотік з України сягне 500 тисяч осіб, і запевняють: у них не лише найдешевші в Україні тарифи, а й найкращі літаки.

* * *

КОСМОДРОМ І ДЛЯ УКРАЇНЦІВ. 304 мільйони доларів коштуватиме побудова космодрому в канадській провінції Нова Шотландія, з якого запускатимуть і українські ракети середнього класу «Циклон-4М». Раніше їх планували запускати у Бразилії. Свою роботу космодром розпочне у 2020 році. Щороку планують не менш як 12 запусків.

* * *

СВОЇ І ЧУЖІ. Жителі приміських сіл, чиї діти відвідують школи, дитячі садки чи позашкільні заклади Тернополя, тепер повинні за це платити. Те саме стосується і раніше безкоштовних для них послуг у комунальних медичних закладах обласного центру. Підстава — рішення Тернопільської міської ради «Про взаємовідносини з об’є–днаними територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг» від 24 лютого цього року. У разі, якщо сільради не проплатять, витрати автоматично лягають на гаманці самих громадян. Уже з’явився перший судовий позов жителя Гаїв-Шевченківських, який звинуватив Тернопільську міськраду в «расизмі щодо місця проживання» та порушенні конституційних прав громадян.

* * *

КОЛИ ТЕАТР У ПОШУКУ… Вінницький театр імені Садовського планує інсценізувати роман Сергія Лойка «Аеропорт». Уже відбулися переговори з автором, він пообіцяв усіляко підтримати ініціативу вінницьких митців. Тепер роман треба адаптувати до сцени, а це довга і кропітка робота. Тож виставу про сучасну війну в Україні глядачі зможуть побачити не раніше наступного року. В театрі кажуть, що давно хотіли поставити твір сучасного автора. Вибір випав на «Аеропорт».

* * *

ЦІНА В’ЇЗДУ В УКРАЇНУ. Кабінет міністрів установив єдину тарифну ставку в розмірі 65 доларів за оформлення всіх типів віз для в’їзду в Україну. Зі слів спікера МЗС Мар’яни Беци, ця зміна пов’язана з приведенням норм до світових стандартів. Постанова Кабміну від другого березня набуде чинності через 30 днів після підписання.

* * *

ХТО НАЙМЕНШЕ БОЇТЬСЯ СМЕРТІ? Глибоко віруючі люди та атеїсти. До такого висновку прийшли фахівці Оксфордського університету. Вони проаналізували сто досліджень, проведених за 1961—2014 роки і виявили певну кореляцію між ступенем релігійності та страхом смерті у 26 тисяч чоловік по всьому світові. У результаті з’ясувалося, що найменше страх смерті охоплює людей, сильно відданих релігії та які, очевидно, вірять у життя після смерті, і тих, хто взагалі не вірить у Бога.

* * *

ЦЕЙ ДИВНИЙ СВІТ. У штаті Арканзас (США) чоловік може законно бити свою дружину, але не частіше, ніж один раз на місяць. У Японії щорічно проходить фестиваль дітей, що плачуть. Японці вважають, що дитячий плач відлякує злих духів і допомагає малюкам рости здоровими. У Каталонії (Іспанія) на Різдво прийнято дарувати фігурки чоловічків, які справляють велику нужду. Жінка у спідниці приваблює на 25% чоловіків більше, ніж у штанах.

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Високий Замок», «Україна молода», RISU, «День», «Українське слово», «Маловідома історія».

Д. ВІТЮК,

бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел