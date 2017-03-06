ДРАМИ: НА СЦЕНІ Й ЗА КУЛІСАМИ

ПЕРШУ В ЦЬОМУ РОЦІ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЮ ПРОВЕЛО КЕРІВНИЦТВО ТЕАТРУ: ДИРЕКТОР — ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК, ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ БОРИС РЕПКА, ГОЛОВНИЙ РЕЖИСЕР, НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ ОЛЕГ МОСІЙЧУК ТА РЕЖИСЕР, ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ В’ЯЧЕСЛАВ ЖИЛА.

Найперше вони висловили журналістам свою точку зору щодо драми, яка розігралась у театрі пізно ввечері 14 лютого. Тоді актор Віталій Зубченко накинувся з ножем на начальника електроцеху Андрія Гурневича та важко його поранив. Потерпілий досі в лікарні, переніс операцію, йому ще важко ходити. Колектив очікує його швидшого повернення. А от Віталій Зубченко в театрі уже не працює: його звільнено за прогули.

«Шкода, що так сталося, — зазначив Борис Репка. — Віталій — талановитий актор, був зайнятий у головних ролях. Тепер таке ускладнення зі здоров’ям…» «За 40 років моєї роботи в театрі було все, — сказав Олег Мосійчук, — але такого ще не було. Якби це відбулося поза театром, ніхто б не зважив, бо таке трапляється мало не щодня. Це була «абикновенная п’янка», як казав один з героїв вистави «Фараон». Двоє друзів, які дружили сім’ями, разом їздили на риболовлю, мають самі розв’язати свій конфлікт, а не звинувачувати театр. Ми перші були шоковані тим, що сталося. Вся Україна телефонує, бо це театр…»

Відтак говорили про найближчі творчі плани. 10 березня у театральному фойє відбудеться літературно-музична композиція «Ти до мене, Україно, думами Шевченка гомониш…» Тарасову поезію читатиме народний артист України В’ячеслав Хім’як у музичному супроводі заслуженого артиста України Дмитра Губ’яка й Олега Кирилюка, а також ансамблю бандуристів педуніверситету.

Міжнародний день театру шевченківці відзначать прем’єрою драми «Язичники» за п’єсою Ганни Яблонської. Її ставить Олег Мосійчук і запевняє, що глядачі «не будуть розчаровані». Молодий драматург Ганна Яблонська загинула в Москві, в аеропорту «Домодєдово» під час теракту. Ганна їхала отримувати нагороду саме за п’єсу «Язичники». Режисер каже, що йому дуже цікаво працювати над цим матеріалом, аж не віриться, що така молода особа могла так відчути, чим живе старше покоління. А ще О. Мосійчук повідомив, що певний період уже працює над п’єсою про Шевченка, сподівається, що її запустять у роботу в цьому сезоні — «і вона буде довго в нашому репертуарі».

В’ячеслав Жила зазначив, що театр уже працює над програмою майбутнього фестивалю «Тернопільські театральні вечори», формують його програму, назвав кількох учасників, які вже зголосилися взяти в ньому участь. Повідомив також, що на закриття сезону театр готує великий проект «Сорочинський ярмарок». П’єсу, музику та пісні написали самі — і це «буде масштабний український мюзикл».

Не оминув В’ячеслав Жила нагоди висловити і свою думку щодо докорів театру, який має ім’я Кобзаря, за відсутність в його репертуарі вистав Т. Шевченка і про нього. Вона не нова, я її вже чула під час виборів директора театру — художнього керівника восени минулого року. І зводиться ця думка до того, що Шевченко написав лише одну п’єсу, п’єс про нього теж мало і взагалі «на Шевченка» глядач не ходить. Ось була колись у репертуарі театру гарна вистава «Сон», а людей у залі було мало. М’яко кажучи, дивна постановка питання як для режисера українського театру. А чи багато глядачів було на виставі «Три сестри»? Не знаю, чи й з десяток-другий разів її зіграли, хоч кошти на постановку були затрачені чималенькі. Такий прохолодний глядацький прийом можна було заздалегідь передбачити, але пан В’ячеслав виставу все ж ставив, бо то Чехов. А це — Шевченко, і не треба його вже так безцеремонно відкидати. З одного боку, варто шукати якісь нові підходи у прочитанні його творів, як зробили це, скажімо, заньківчани з «Катериною». А з іншого — і з глядачем театр має працювати, а не потурати йому, наповнюючи репертуар безкінечними комедіями.

Директор — художній керівник театру Борис Репка заторкнув і питання змін у театрі: 22 лютого колектив перейшов на контрактну систему. Поки що усі отримали контракт на рік. За цей час пройде переатестація і вже після неї визначать, з ким працюватимуть у 2018-му. А взагалі в театрі сподіваються, що березень перекриє той негатив, який був раніше, і колектив сконцентрується на творчості.

Галина САДОВСЬКА.

Фото з вільних джерел