Флешмоб у пологових будинках Тернопільщини

Нині триває впровадження послуги щодо видачі свідоцтв про народження дитини у закладах охорони здоров’я. 9 березня 2017 року керівництвом Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області проведено флешмоб з видачі перших документів нового громадянина України – свідоцтв про народження у Чорткові, Теребовлі й Тернополі, а також довідок про реєстрацію місця проживання дитини.
Для жінки немає більш значущої і незабутньої події, ніж народження дитини. Наші діти народжуються у чудовій країні, де світить лагідне сонце, є родюча земля, чиста вода – в країні здорової нації.
Можливість отримати свідоцтво про народження у пологовому будинку – це турбота держави про жінок, які народжують майбутнє покоління. Сьогодні перші документи держави отримали 22 маленьких громадянина України. Органи юстиції ідуть до батьків з метою видачі свідоцтв про народження.
Перелік закладів охорони здоров’я Тернопільської області, у яких доступна дана послуга:
|Населений пункт
|Найменування закладу охорони здоров’я
|Місцезнаходження закладу охорони здоров’я
|Телефон
|м. Бережани
|Бережанська центральна районна комунальна лікарня
|м. Бережани, вул. С. Бандери, 21
|03548-21609
|м. Борщів
|Борщівська центральна районна комунальна лікарня
|м. Борщів, вул С. Бандери, 108
|03541-21609
|м. Бучач
|Бучацька центральна комунальна районна лікарня
|м. Бучач, вул. Генерала Шухевича, 48
|03544-24559
|смт. Гусятин
|Гусятинська центральна комунальна районна лікарня
|смт. Гусятин, вул. Б. Лепкого, 1
|03557-21501
|м. Заліщики
|Заліщицька центральна комунальна районна лікарня
|м. Заліщики, вул. С. Бандери, 86
|03554-21661
|м. Збараж
|Збаразька центральна районна комунальна лікарня
|м. Збараж, вул. Павлова, 2
|03550-21609
|м. Зборів
|Зборівська центральна районна лікарня
|м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 17
|03540-21609
|м. Козова
|Козівська центральна районна комунальна лікарня
|м. Козова, вул. Зелена, 19
|03547-21609
|м. Кременець
|Кременецька районна комунальна лікарня
|м. Кременець, вул. Горбача. 1
|03546-26976
|смт. Ланівці
|Лановецька комунальна центральна районна лікарня
|смт. Ланівці, вул. Шевченка, 30
|03549-21609
|м. Монастириська
|Монастириське районне територіальне медичне об’єднання
|м. Монастириська, вул. Шевченка, 29
|03555-21609
|м. Підволочиськ
|Підволочиська комунальна центральна районна лікарня
|м. Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
|03543-21609
|м. Підгайці
|Підгаєцька центральна районна комунальна лікарня
|м. Підгайці, вул. Шевченка, 19
|03542-21609
|м. Теребовля
|Теребовлянська центральна комунальна районна лікарня
|м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, 25
|03551-21609
|м. Тернопіль
|Тернопільська міська комунальна лікарня № 2
|м. Тернопіль, вул. Купчинського, 14
|0352-263775
|м. Чортків
|Чортківська центральна комунальна районна лікарня
|м. Чортків, вул. Дмитра Пігути, 31-б
|03552-21609
|смт. Шумськ
|Шумська комунальна центральна районна лікарня
|смт. Шумськ, вул. Енергетична, 1
|03558-21609
|м. Тернопіль
|Обласний перинатальний центр “Мати і дитина”
|м. Тернопіль, вул. Замкова, 10
|0352-526690
Головне територіальне управління юстиції
у Тернопільській області
Фото з вільних джерел
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