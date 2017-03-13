Флешмоб у пологових будинках Тернопільщини

Нині триває впровадження послуги щодо видачі свідоцтв про народження дитини у закладах охорони здоров’я. 9 березня 2017 року керівництвом Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області проведено флешмоб з видачі перших документів нового громадянина України – свідоцтв про народження у Чорткові, Теребовлі й Тернополі, а також довідок про реєстрацію місця проживання дитини.

Для жінки немає більш значущої і незабутньої події, ніж народження дитини. Наші діти народжуються у чудовій країні, де світить лагідне сонце, є родюча земля, чиста вода – в країні здорової нації.

Можливість отримати свідоцтво про народження у пологовому будинку – це турбота держави про жінок, які народжують майбутнє покоління. Сьогодні перші документи держави отримали 22 маленьких громадянина України. Органи юстиції ідуть до батьків з метою видачі свідоцтв про народження.

Перелік закладів охорони здоров’я Тернопільської області, у яких доступна дана послуга:

Населений пункт Найменування закладу охорони здоров’я Місцезнаходження закладу охорони здоров’я Телефон м. Бережани Бережанська центральна районна комунальна лікарня м. Бережани, вул. С. Бандери, 21 03548-21609 м. Борщів Борщівська центральна районна комунальна лікарня м. Борщів, вул С. Бандери, 108 03541-21609 м. Бучач Бучацька центральна комунальна районна лікарня м. Бучач, вул. Генерала Шухевича, 48 03544-24559 смт. Гусятин Гусятинська центральна комунальна районна лікарня смт. Гусятин, вул. Б. Лепкого, 1 03557-21501 м. Заліщики Заліщицька центральна комунальна районна лікарня м. Заліщики, вул. С. Бандери, 86 03554-21661 м. Збараж Збаразька центральна районна комунальна лікарня м. Збараж, вул. Павлова, 2 03550-21609 м. Зборів Зборівська центральна районна лікарня м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 17 03540-21609 м. Козова Козівська центральна районна комунальна лікарня м. Козова, вул. Зелена, 19 03547-21609 м. Кременець Кременецька районна комунальна лікарня м. Кременець, вул. Горбача. 1 03546-26976 смт. Ланівці Лановецька комунальна центральна районна лікарня смт. Ланівці, вул. Шевченка, 30 03549-21609 м. Монастириська Монастириське районне територіальне медичне об’єднання м. Монастириська, вул. Шевченка, 29 03555-21609 м. Підволочиськ Підволочиська комунальна центральна районна лікарня м. Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102 03543-21609 м. Підгайці Підгаєцька центральна районна комунальна лікарня м. Підгайці, вул. Шевченка, 19 03542-21609 м. Теребовля Теребовлянська центральна комунальна районна лікарня м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, 25 03551-21609 м. Тернопіль Тернопільська міська комунальна лікарня № 2 м. Тернопіль, вул. Купчинського, 14 0352-263775 м. Чортків Чортківська центральна комунальна районна лікарня м. Чортків, вул. Дмитра Пігути, 31-б 03552-21609 смт. Шумськ Шумська комунальна центральна районна лікарня смт. Шумськ, вул. Енергетична, 1 03558-21609 м. Тернопіль Обласний перинатальний центр “Мати і дитина” м. Тернопіль, вул. Замкова, 10 0352-526690

Головне територіальне управління юстиції

у Тернопільській області

Фото з вільних джерел