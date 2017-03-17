Героям-добровольцям присвячується

З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ УКРАЇНСЬКОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ 13 БЕРЕЗНЯ В ТЕРНОПОЛІ ВІДКРИЛИ ВИСТАВКУ ТЕМАТИЧНИХ ФОТОГРАФІЙ «ТУТ ЗАПЕКЛАСЯ КРОВ МОГО НАРОДУ». ЇЇ ОРГАНІЗАТОРАМИ Є ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ СПІЛЬНО З ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ДОБРОВОЛЬЧІ БАТАЛЬЙОНИ.

— Виставка присвячена тим, хто душею і тілом боровся та бореться за Українську державу, — каже директор Державного архіву Федір Полянський. — Цією експозицією ми хочемо зберегти пам’ять про наших героїв, показати справжнє обличчя війни.

Близько п’ятдесяти світлин розповідають про події на сході України у 2014—2015 роках. Вони нагадують про відважних хлопців, які на початку російської агресії не залишилися вдома, а стали на захист української незалежності. Зокрема, тут експонуються фотографії, зроблені бійцями під час виходу з Іловайська.

Співорганізатор виставки та голова громадської організації «Всеукраїнський союз ветеранів АТО» Володимир Грицина каже, що фотографії надали бійці АТО і Міністерство оборони України.

— Частини хлопців, що на світлинах, уже немає в живих, — зазначає пан Володимир. — Тут кожна фотографія дорога, кожна — особлива. Це новітня історія України, яку треба знати, пам’ятати і поважати. Я дякую всім хлопцям, які відстоюють незалежність України.

Доброволець 28-ї одеської окремої механізованої бригади Володимир Тимечко з позивним «Сапер» стверджує, що такі виставки потрібні для того, аби люди розуміли, що війна – не курорт, і поїздка на схід — це не туристична подорож.

— Тут війна так не відчувається, — зазначає доброволець. — Коли приїхав зі сходу в Тернопіль, то склалося враження, ніби це інший кінець світу. На жаль, не всі люди усвідомлюють, що війна зовсім близько.

Володимир Тимечко разом із батьками переїхав у Тернопіль в 2014 році з Криму. Після чого пішов служити добровольцем. Захищав державу впродовж чотирнадцяти місяців, отримав два поранення. Розповідає, що після повернення зі сходу живеться нелегко. Щоб отримати ту чи іншу довідку, доводиться оббивати пороги багатьох кабінетів і витрачати чимало часу та здоров’я. Але надії на краще в нього є.

У рамках цього заходу з ініціативи Володимира Грицини та за підтримки голови ОДА Степана Барни за активну участь в захисті українського суверенітету, територіальної цілісності України, розбудови та зміцнення правоохоронних органів, самовідданість, високий професіоналізм орденом Вітчизняної війни нагородили начальника управління Служби безпеки України в області Віталія Найду, начальника управління Національної поліції України в області Олександра Богомола, начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Віктора Маслея, тимчасово виконувача обов’язків військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату Олександра Скумбрія, а також старшого офіцера групи по роботі з особовим складом і громадськістю обласного військового комісаріату Олену Величанську.

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