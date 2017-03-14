Готові до спілкування

У середу, 15 березня, в Тернопільській ОДПІ відбудеться брифінг. Заступник начальника — начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Володимир Гузенков, починаючи з одинадцятої ранку, ознайомить представників засобів масової інформації з ходом цьогорічної кампанії декларування громадянами своїх доходів.

А на п’ятницю, 17 березня, запланована традиційна гаряча лінія Тернопільської ОДПІ. Зателефонувавши з десятої до одинадцятої ранку за номером 43-46-46, усі бажаючі матимуть змогу поспілкуватися на цю ж тему з начальником відділу організації роботи Василем Карпою.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ