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14.03.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Готові до спілкування

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У середу, 15 березня, в Тернопільській ОДПІ відбудеться брифінг. Заступник начальника — начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Володимир Гузенков, починаючи з одинадцятої ранку, ознайомить представників засобів масової інформації з ходом цьогорічної кампанії декларування громадянами своїх доходів. 

А на п’ятницю, 17 березня, запланована традиційна гаряча лінія Тернопільської ОДПІ. Зателефонувавши з десятої до одинадцятої ранку за номером 43-46-46, усі бажаючі матимуть змогу поспілкуватися на цю ж тему з начальником відділу організації роботи Василем Карпою.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Богдан Дікальчук

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