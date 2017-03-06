І «Хімік» достроково, і «Галичанка»

Після проведеного минулої п’ятниці, 3 березня, стартового поєдинку дванадцятого туру волейболістки южненського «Хіміка», здолавши на своєму майданчику луцьку «Волинь» (3:0), достроково стали переможницями першого етапу чемпіонату України в жіночій суперлізі. Від команди свого колишнього наставника Андрія Романовича не захотіла відставати і тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз», яка на день пізніше теж за два тури до завершення гарантувала собі другу позицію і право прийняти перший із двох турів фінального протистояння за нагороди.

Для цього, щоправда, підопічним Віктора Туркули довелося виконати набагато складніше завдання — двічі в Запоріжжі здолати місцеву «Орбіту». Призеркам чотирьох останніх чемпіонатів місця у фінальному квартеті ще ніхто не гарантував. Тож було зрозуміло, що команда, яку від початку цього сезону очолює відома в минулому волейболістка Ірина Комісарова, без бою не віддасть жодного очка.

Утім і гравців нинішньої незмінної стартової шістки «Галичанки» чимось особливим мотивувати не має потреби. Окрім багаторічного лідера і капітана Олени Туркули, жодна не має в особистій скарбничці нагород медалей вітчизняної першості. Який би запеклий опір господарки майданчика в шести зіграних за два дні партіях не чинили, в ендшпілі кожної тернопільки незмінно доводили свою перевагу: 25:18, 25:17, 25:23 — у виграному «на сухо» першому матчі, і 25:23, 25:17, 26:24 — у повторному.

І хоча Віктор Туркула не втримався від того, аби в розмові з моїми запорізькими колегами не сказати кілька критичних слів на адресу підопічних (за окремі помилки наставнику було соромно), мав він, без сумніву, слушність і в тому, що результат — на табло.

Інші результати дванадцятого туру: «Хімік» — «Волинь» — 3:0, 3:0, «Регіна» (Рівне) — «Білозгар» (Вінниця) — 0:3, 0:3, «Педунверситет» (Чернігів) — «Сєвєродончанка» (Сіверськодонецьк) — 3:0, 3:0.

Найближчих п’ятниці-суботи, 9—10 березня, «Галичанка» прийматиме «Сєвєродончанку». Початок стартової зустрічі — о 18-й годині, суботньої — о 10-й годині 30 хвилин.

Фото Олени НАЗАРЕНКО