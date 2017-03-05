Квадрокоптер власноруч

У НАРОДІ КАЖУТЬ: ВМІЛИЙ МАЙ СТЕР МОЖЕ І В КАМІНЬ ЦВЯХ ЗАБИТИ. ТОЖ І СЕРЕД ТЕРНОПОЛЯН Є ЧИМАЛО ТАЛАНОВИТИХ ЛЮДЕЙ, КОТРІ САМОТУЖКИ СТВОРЮЮТЬ УНІКАЛЬНІ РЕЧІ. ОДИН ІЗ ТАКИХ УМІЛЬЦІВ — СТУДЕНТ-ІНЖЕНЕР РУСЛАН ШМАЛЬЦЕР, ЯКИЙ ВЛАСНОРУЧ ЗРОБИВ ЛІТАЛЬНИЙ БЕЗПІЛОТНИЙ ПРИСТРІЙ — КВАДРОКОПТЕР.

Його створення — справа непроста і для досвідченого інженера, проте 21-річний студент факультету комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Руслан Шмальцер впорався із завданням, чим неабияк надихнув однодумців до нових здобутків.

«Над квадрокоптером працював близько півтора року, але процес удосконалення пристрою триває і досі. Більше часу приділив програмній частині пристрою — вибирав деталі, моделював, проектував… У роботі допомагали друзі, які давали підказки щодо технічних питань і підтримували морально, — розповідає Руслан. — Вважаю, що найскладнішим етапом була доставка з-за кордону деталей. Запчастини замовляв переважно з Європи і Китаю. Не хотів витрачати час на пошуки спонсорів, тому спонсорував себе самостійно — всі деталі до «робота» купував за власний кошт».

Студент каже, що любов до техніки не дає йому спокою змалечку. «У дитинстві намагався розібратися, з чого складений той чи інший механізм, — зауважує співрозмовник. — А в студентські роки зумів утілити дитячу мрію в життя, працюючи над проектами різнорідних апаратів. Моделюванням займався і раніше, проте цікавили мене здебільшого стандартні моделі літаків. Пізніше почав цікавитися складнішою технікою — квадрокоптерами, гексокоптерами. Так і розпочав працювати над задумом».

Руслан Шмальцер переконаний, що немарно витратив години кропіткої праці, адже його робот можна застосовувати і для розваг, і в галузях промислової діяльності.

Наразі майбутній інженер завершує п’ятий рік навчання і планує повністю присвятити себе улюбленій справі та сконструювати чимало нових цікавих об’єктів.

Анна СЕМЕНКІВ,

студентка ІІ курсу факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел