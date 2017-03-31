МАЙБУТНІ ЖУРНАЛІСТИ НАБИРАЛИСЯ ДОСВІДУ В СТОЛИЦІ

СТУДЕНТИ-ЖУРНАЛІСТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА МАЛИ ЗМОГУ ПОБУВАТИ НА «КУХНІ» СТОЛИЧНОГО РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ, А ТАКОЖ ДІЗНАТИСЯ «РЕЦЕПТ ПРИГОТУВАННЯ» НОВИН. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО БЕРЕЗНЯ МАЙБУТНІ ЖУРНАЛІСТИ ВІДВІДАЛИ КИЇВ, ЗОКРЕМА ТЕЛЕКАНАЛ ZIK, «РАДІО СВОБОДА» І «МУЗЕЙ НОВИН» — НАЙМАСШТАБНІШИЙ ВИСТАВКОВИЙ ПРОЕКТ ПРО ВИРОБНИЦТВО, ТАЄМНИЦІ ТА ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 20-РІЧЧЮ «ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ НОВИН» КАНАЛУ «1+1».

ОРГАНІЗУВАЛА СТУДЕНТАМ екскурсію викладач кафедри журналістики, кандидат філологічних наук Олеся Мединська. Юних медійників також супроводжували викладачі кафедри Надія Янець і Наталя Фурманкевич.

Ознайомлення із журналістською діяльністю студенти розпочали з «Радіо Свобода», де мали змогу поспілкуватися із головним редактором Інною Кузнецовою та отримати корисні поради під час майстер-класу редактора інформаційних програм і спецпроектів Ірини Штогрін. Майбутні журналісти змогли відчути себе справжніми радійниками: читали новини зі студійного суфлера, вчилися імпровізувати, подавати інформацію доступно та цікаво.

— На екскурсії я ознайомилася з новими тенденціями подачі інформації, побачила, як твориться новина, який шлях вона проходить до виходу в ефір, а також спробувала себе у ролі радіоведучої, – поділилася враженнями студентка 1-го курсу Юлія Огороднік.

— Під час екскурсії я дізналася багато цікавої інформації, яка обов’язково знадобиться у фаховій діяльності, — каже студентка 2-го курсу Мирослава Муквич. — Особливо запам’яталася, так би мовити, професійна гра журналістів, за допомогою якої можна навчитися тримати увагу аудиторії та вдосконалити своє красномовство.

ОПІСЛЯ ВІДВІДУВАННЯ радіо студенти поринули в робочу атмосферу телеканалу ZIK, де поспілкувалися із керівництвом (шеф-редактором департаменту інформаційного мовлення та інформаційно-аналітичних програм телеканалу Романом Недзельським, PR-директором медіа-холдингу ZIK Надією Тисячною, генеральним продюсером телеканалу Гайгисизом Гелдієвим), ведучим ток-шоу «Почути Україну» та інформаційно-аналітичної щоденної прямоефірної токінг-студії «Перші про головне. Коментарі» Юрієм Кулінічем, режисерами, журналістами, монтажерами та іншими працівниками телекомпанії. Організувати екскурсію на телеканал допомогла PR-директор медіа-холдингу ZIK Надія Тисячна. Студентів ознайомили з роботою редакторського та монтажного відділів і навіть дозволили заглянути в студію, де відбувався прямий ефір. Окрім того, майбутні журналісти дізналися, як відбуваються зйомки новин і спецпроектів і як проходить звичний день тележурналіста.

— МИ ПОБАЧИЛИ, в якому шаленому темпі працюють телевізійники і наскільки їхня робота злагоджена, — зазначає студентка 3-го курсу Тетяна Скиба. — Вони так зосереджені на роботі, що навіть не звертали уваги на немаленьку групу студентів, яка буквально ходила поза їхніми спинами, розглядала й фотографувала все до дрібниць. Вразила також кількість високоякісного технічного обладнання.

«Музей новин» – місце, де студенти провели понад дві години. Потрібно немало часу, щоб обійти десять виставкових залів Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» (а це 3400 квадратних метрів) та оглянути сотню артефактів сучасної України, відчути себе в ролі телеведучого і репортера, за допомогою окулярів віртуальної реальності потрапити на трибуну Верховної Ради України, на фронт, у зону відчуження — Чорнобиль — чи у студію ТСН під час вечірнього випуску новин, а також побачити голограму Алли Мазур.

У МУЗЕЇ Є ЗАЛ, присвячений незалежності України, де можна побачити написану Левком Лук’яненком чернетку акта проголошення незалежності України, легендарний восьмиметровий український стяг, який В’ячеслав Чорновіл зі своїми соратниками заносив до Верховної Ради 2 серпня 1991 року. З того дня прапор жодного разу не покидав стін парламенту. Також на тлі величезного зображення першого Президента України Леоніда Кравчука кожний охочий може присягнути на вірність українському народові, поклавши руку на Пересопницьке Євангеліє.

В ЕКСПОЗИЦІЇ ТАКОЖ представлені свідоцтва українських перемог: нагородні статуетки з пісенного конкурсу «Євробачення» Руслани та Джамали, технічні «Оскари» Анатолія Кокуша, олімпійські медалі Лілії Подкопаєвої, головний чемпіонський пояс за версією WBC Віталія Кличка. А також тут можна побачити сценічний костюм Руслани, у якому вона здобула перемогу на «Євробаченні» в 2004 році.

В окремій експозиції студенти ознайомилися із сотнею головних новин сучасної України. Також дізналися, як еволюціонував процес виробництва новин і як впливають рейтинги на те, що ми бачимо по телевізору.

— Екскурсії у різні види ЗМІ мають вагоме значення для формування професійних компетенцій студентів, оволодіння прикладними засадами журналістської діяльності. Тому варто започаткувати проведення екскурсій у різні типи мас-медіа, щоби майбутні журналісти змогли поринути в медійну атмосферу, пізнати усі тонкощі журналістського фаху. Цього разу викладачі і студенти факультету філології та журналістики вирішили відвідати аудіовізуальні ЗМІ у Києві. Екскурсія була навчально-пізнавальною та інформативно насиченою. Від імені викладачів та студентів дякую головному редакторові «Радіо Свобода» Інні Кузнецовій, PR-директору медіа-холдингу ZIK Надії Тисячній, керівництву телеканалу «1+1» за сприяння в організації та проведенні екскурсії для студентів. Сподіваємося, що такі заходи стануть традиційними для нашого вишу, — зазначає викладач кафедри журналістики Олеся Мединська.

ВІДВІДУВАННЯ ЕКСКУРСІЙ не тільки залишило в студентів багато позитивних вражень, а й забезпечило важливими знаннями, які стали суттєвими для професійного вдосконалення й обов’язково знадобляться для майбутньої журналістської діяльності.

Фото з архіву студентів