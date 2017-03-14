Міжнародний дебют відзначила двома медалями

Учора, 13 березня, в столиці Чехії Празі завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів з вадами розумового та фізичного розвитку. Дебютний старт на міжнародній арені видався успішним для вихованки тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ центру, майстра спорту Ольги Зазуляк.

Підопічна Івана Салука продемонструвала свою майстерність у трьох дисциплінах «королеви». І після завершення суперечки в двох з них авторитетна та об’єктивна суддівська колегія змушена була визнати, що чарівна 23-річна дебютантка з Тернополя заслуговує на медаль. У перший змагальний день, коли розігрувалися нагороди в потрійному стрибку, Ользі вистачило характеру, аби в гострій конкуренції з росіянкою Олександрою Ручкіною вибороти «срібло» — 10 метрів 87 сантиметрів. Суперниця, відставши всього на два сантиметри, змушена була задовольнитися третім місцем.

Натомість наступного дня наша землячка разом з Юлією Шуляр, Іриною Кандибою та Оленою Роздобудько завоювали «бронзу» в жіночій естафеті 4 по 200 метрів. Причому наставники збірної найвідповідальніший четвертий етап довірили саме Ользі Зазуляк. А ось під час змагань у секторі для стрибків у довжину, мабуть, далася взнаки та обставина, що взимку спортсменка немає умов для регулярних тренувань. Через що і не вдалися звичні для неї польоти за п’ятиметрову позначку. Краща спроба на 4 метри 83 сантиметри дозволила фінішувати п’ятою.

Усього ж у зимовій європейській першості спортсменів з особливими потребами взяли участь паралімпійці чотирнадцяти країн Старого світу. І десять наших співвітчизників командою стали одними з найкращих, завоювавши п’ять золотих, дві срібні і п’ять бронзових медалей.

На фото: вгорі — Ольга ЗАЗУЛЯК на чемпіонаті Європи під час паузи в змаганнях; внизу — стрибок і друге місце на п’єдесталі.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»