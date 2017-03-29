Молитимуться за мир

У неділю, 2 квітня, о 16.00 у Тернополі розпочнеться Хресна дорога, котру очолить архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ кир Василій Семенюк.

Хресний хід розпочнеться від архікатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці одразу після завершення архієрейської Божественної літургії, о 15.00, і пройде вулицями Гетьмана Сагайдачного, Патріарха Йосифа Сліпого, Руською, бульваром Тараса Шевченка, Театральним майданом. Наступними за маршрутом будуть вулиці Михайла Грушевського, Замкова та майдан Волі.

Новинкою цьогорічної Хресної дороги стане прочитання віршів поета Олега Германа, які він готував спеціально для цієї події.

Фото з вільних джерел