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06.03.2017 автор:  Анна Золотнюк

МИСТЕЦЬКИЙ СВІТ ІРИНИ ТА МИКОЛИ КАФТАНІВ

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У ЗБАРАЗЬКОМУ ЗАМКУ ВІДКРИЛИ ВИСТАВКУ ПОДРУЖЖЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ МИТЦІВ ІРИНИ ТА МИКОЛИ КАФТАНІВ «НАШ СВІТ». У НІЙ ГАРМОНІЙНО ПОЄДНАЛИСЯ ПЕЙЗАЖІ ТА НАТЮРМОРТИ ПАНІ ІРИНИ, РОБОТИ НА ТЕМИ АТО Й МАЙДАНУ ТА АНІМАЛІСТИКА ПАНА МИКОЛИ.

Привітати художників зібралося чимало людей. У тому числі з творчої групи «Євген Удін і компанія», учасниками якої вони є. Представляючи експозицію, заслужений художник України, голова творчої групи Євген Удін відгукнувся:

— Ірина та Микола дуже талановита пара. Вони не просто зображають на своїх полотнах чи то природу, чи то тварин, а дивляться глибше, створюючи їхні портрети. На роботи патріотичної тематики Миколи Кафтана не можна дивитися без сліз.

Заслужений вчитель України Галина Кізілова мовила, що діяльність цього подружжя викликає повагу, вони вражають і дивують, допомагають ставати ліпшими.

— Їхні роботи живі, вони дихають, вони сповнені душі. Тут, на банері, де представлені роботи Миколи на снарядах і касках, дуже влучно написано: «Душею там, де мій народ». Ці слова, мабуть, максимально точно виражають суть того, що роблять Микола та Іра, бо вони небайдужі люди, — підкреслила пані Галина.

Поділився своїми враженнями й академік, професор, доктор медичних наук Михайло Андрейчин. Зокрема, він зазначив:

— Цю виставку хочеться оглядати кілька разів. Картини подружжя спонукають замислитися. Ірина Кафтан зуміла надзвичайно душевно зобразити природу, так, що виникає бажання обороняти й захищати навколишнє. Окремого слова заслуговує анімалістика Миколи Кафтана, де він не просто зобразив тварин, а тонко вловив і передав їхні риси, характери, за цими творами стоять їхні історії. Дуже потужна серія робіт про Майдан і АТО, споглядаючи їх, переповнюють емоції. Багато картин можна охарактеризувати як шедевр, але словами не передати всіх вражень від них.

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Детальніше про роботи «Нашого світу» розповіли його творці. Зокрема, Микола Кафтан наголосив, що найбільшим задоволенням для нього є сам процес створення картин:

— Як на мене, художник малює тому, що хоче розділити з іншими радість життя, закоханість у нього. Коли є ці почуття, творча людина просто не може тримати їх у собі.

Відтак зупинився на історії написання полотен на тему Майдану й АТО, наголосивши, що вони творяться з глибин почуттів і переболілого:

— Працювати над такими полотнами підштовхує внутрішній порив. Коли твір має високу мету, то твориться легко. Перша з цієї серії — картина «Майдан». Її задум народився одразу після телефонної розмови з тернопільською художницею Марією Ділай — чітко побачив, якою має бути робота. Поштовхом до «Татку, я тебе люблю» стала книжка Павла Загребельного «Диво», а саме слова про те, що митець — сопілка свого народу.

На значній частині полотен виставки зображені звірі. Вони різні, але найбільше тут коней. Кожен з них зі своїм характером, історією.

— Почав малювати коней через погляд — сумний, глибокий, добрий. Захоплює їхня грація, тому найголовніше для мене передати їх так, щоби вони були «живими», схопленими у момент руху, — пояснює художник. — Коли малюю тварин, ніби перевтілююся в них — відчуваю силу лева, муркаю котиком… До речі, найважче для мене малювати маленьких тварин, адже вони такі ніжні, а передати цю тендітність дуже складно.

Акцентується на власних відчуттях і переживаннях під час творчого процесу й пані Ірина:

— Малювання — це стан, коли водночас відпочиваєш і відчуваєш напругу, це мука й радість. Коли творю, не чую, як минає час, просто забуваюся.

Пейзажі Ірини Кафтан розповідають про близькі їй місця — тут постають краєвиди рідної Шкроботівки Шумського району. Ось квітнуть яблуні та вишні, а тут — літня пора на полях, а ось багатий урожай…

— Люблю створювати радісні роботи — передавати в них красу, що нас оточує. Своїми полотнами хочу зробити світ кращим та радіснішим, і щоби кожен, хто дивиться на них, міг відпочити. Природа завжди манила мене, захоплювала досконалістю і надихала. Віддаю перевагу імпресивній манері, де вільними мазками передаю настрій та враження від того, що бачу, — розповідає пані Ірина.
У планах співрозмовниці й далі створювати пейзажі рідних окраїн, адже вони швидко змінюються — ростуть і старіють дерева, зникають принадні хатки. А довкруж, розповідає Ірина Кафтан, так багато прекрасного.

— З рідним селом пов’язано багато приємних спогадів, чи не тому й хочеться якось віддячити цьому місцю. Хочу, щоби мої картини надихнули людей зупинитися, подумки повернутися в місця свого дитинства. А ще — подумати про природу, адже так часто, виростаючи, ми віддаляємося від неї.

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