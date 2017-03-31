НА ХВОРОБУ ВКАЖУТЬ СИМПТОМИ

Наша країна входить до п’ятірки країн світу з найвищим тягарем мультирезистентного туберкульозу. Серед хворих на туберкульоз — політики, бізнесмени, вчителі, лікарі. Ніхто від нього не захищений. Люди недостатньо поінформовані про це захворювання, не всі знають, що в Україні з 1995 року визнано подвійну епідемію: туберкульоз/ВІЛ-інфекція. В Україні епідемія невпинно прогресує. Статистика свідчить: щоденно реєструється 82 нових хворих на туберкульоз, а 30 хворих помирає.

Швидкий темп життя, інформаційний пресинг, постійний брак часу, нерегулярне та неповноцінне харчування — стресові фактори, які ведуть до зниження захисних сил організму. В той же час туберкульоз є, безумовно, соціальним захворюванням. Соціальна необлаштованість, погані умови проживання, недотримання гігієнічних норм — усе це суттєво підвищує ризик зараження та розвитку туберкульозу.

Основним шляхом передачі збудника туберкульозу є повітряно-крапельний, тобто під час кашлю, чхання, розмови хвора людина виділяє в довкілля велику кількість мікобактерій туберкульозу, які разом із повітрям, що вдихається, потрапляють у дихальні шляхи здорової людини. Аліментарний (харчовий) шлях передачі трапляється значно рідше: молочні продукти від хворих на туберкульоз тварин можуть містити збудника туберкульозу. Тому купувати молоко, сир, сметану на стихійних ринках досить ризиковано, бо навіть кип’ятіння молока не вбиває туберкульозну паличку.

Туберкульоз може маскуватися під різні хвороби. Однак є симптоми, які дозволяють запідозрити захворювання: постійна слабкість, підвищена втомлюваність, порушення або відсутність апетиту, втрата маси тіла, тривала лихоманка (частіше з невисокими показниками температури тіла — 37,0—37,5°С), пітливість, особливо вночі, тривалий кашель (протягом трьох тижнів і більше, з відходженням харкотиння чи без нього), задишка, можливе кровохаркання. За наявності будь-якої ознаки зверніться якомога швидше до лікаря.

Запобігти захворюванню на туберкульоз можна, якщо відмовитися від шкідливих звичок (алкоголь, куріння), які знижують захисні сили організму, дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та за його межами, частіше провітрювати приміщення, завжди мити руки перед їдою, дотримуватися режиму харчування, не купувати м’ясо, молоко на стихійних ринках, вживати тільки кип’ячене молоко, дотримуватися режиму праці та відпочинку, загартовувати свій організм, частіше бувати на свіжому повітрі і регулярно проходити обстеження.

Боротьба з туберкульозом буде успішною тільки тоді, коли ми всі разом дотримуватимемося правил боротьби з підступною хворобою і вимагатимемо виконання їх від оточення. А якщо ви думаєте, що вас це не торкнеться, то ви помиляєтеся. Туберкульоз ще не переможений, він серед нас, і кожної хвилини у світі від нього страждають і помирають люди.

М. ЧОРТКІВСЬКА, О. ПЕТРУНІВ, І. ТИМОФІЙ,

викладачі Чортківського державного медичного коледжу.

Фото з архіву викладачів