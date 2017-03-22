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22.03.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Не забудьте собі ж повернути

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Декларування доходів фізичних осіб – це не тільки сплата податку до бюджету. В декого є можливість повернути суми податку на доходи фізичних осіб, сплачені торік із заробітної плати. 

На середину березня вже 755 мешканців Тернополя і Тернопільського району задекларували своє право на податкову знижку на один мільйон 312 тисяч гривень. Найактивніші — батьки студентів–контрактників та самі студенти, які паралельно з навчанням отримували торік зарплату. Подали 634 декларації (84 відсотки від названої кількості) і претендують на повернення трохи більше мільйона.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Богдан Дікальчук

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