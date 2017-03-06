Обережно — крихкий лід!

Із настанням довготривалого потепління починає танути крига на водоймах області. Міцність її стрімко зменшується, і вона вже не може витримати вагу людини, хоч на перший погляд здається міцною. Особливо небезпечними є місця на течії, де витікають джерельні й талі води. Вони підмивають кригу у всіх напрямках, а особливо в прибережній зоні.

Вимоїни у кризі утворюються найшвидше в тих місцях, де ростуть очерети, кущі верболозу і підводна рослинність. Також небезпеку таїть у собі крига, якою вкриті рови, силосні ями, яри.

Під час зимового періоду кінця 2015-го — початку 2016 року через необережну поведінку на льоду в області загинуло 12 осіб. Тож рятувально-водолазна служба Тернопільської області закликає любителів підлідного лову утриматись від виходу на кригу, особливо на Тернопільському ставі. А педагогів, вихователів і батьків закликає звернути увагу на поведінку дітей, місця їхнього перебування, не залишати малечу без нагляду. Не дозволяйте дітям гратися на крижаній поверхні водоймищ під час відлиг та потеплінь.

Перед тим як ступати на кригу, треба знати:

— вирушати на водоймище поодинці — небезпечно;

— для одного пішохода безпечним є лід завтовшки не менше ніж сім сантиметрів;

— лід тонкий або крихкий поблизу кущів, очерету, а також у місцях, де водорості вмерзли в лід;

— ділянки, вкриті товстим шаром снігу, є небезпечними, бо під снігом лід завжди тонший;

— біля берега лід не завжди щільно з’єднується із сушею, тут можливі тріщини, під льодом може бути повітря, що робить його небезпечним;

— людину на ковзанах може витримати лід завтовшки не менш ніж 10—15 см.

Рятувально-водолазна служба радить не виходити на лід після тривалих відлиг і потеплінь, коли товщина льоду стане меншою ніж сім сантиметрів. Рибалкам же треба пам’ятати: зимова підлідна ловля риби потребує суворого дотримання правил поводження на льоду, а саме:

— не пробивайте навколо себе багато лунок;

— не збирайтеся великими групами на одному місці;

— не ловіть рибу поблизу вимоїн і далеко від берега;

— завжди майте під рукою 12—15 метрів міцної мотузки;

— тримайте поруч із лункою дошку або велику гілку.

Якщо ви все-таки провалилися під лід і поруч немає жодних засобів для порятунку, то запам’ятайте такий алгоритм своїх дій:

— поверніться спиною до краю криги, розкиньте руки по краях пролому, утримайтеся від занурення з головою і кличте на допомогу;

— вибирайтеся на лід без різких рухів, відштовхуючись ногами від протилежного краю ополонки або роблячи плавальні рухи ногами;

— вибравшись із льодового пролому, відкотіться і відповзіть у той бік, звідки ви прийшли і де міцність льоду таким чином перевірена.

В. КОЗАК,

начальник рятувально-водолазної служби Тернопільської області.

Фото з вільних джерел