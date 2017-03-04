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04.03.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Обидві з медалями

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У Запоріжжі відбувся чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів з вадами слуху. Обом вихованкам тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ «Інваспорт», які взяли участь у змаганнях, удалося піднятися на п’єдестал пошани. 

Краще цього разу вдалося виступити студентці Тернопільського педагогічного ліцею, кандидатові в майстри спорту Руслані Муравській. У секторі для стрибків у висоту сімнадцятирічна підопічна заслуженого тренера України Михайла Васірука заслужено перемогла. Після того, як жодній з конкуренток не вдалося слідом за нею підкорити планку на висоті 1 метр 60 сантиметрів.

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Натомість майстер спорту Ольга Зазуляк, яка займається під керівництвом іншого досвідченого наставника Івана Салука стрибками в довжину, на початку сезону ще не набрала оптимальної форми. Політ у кращій спробі на 4 метри 92 сантиметри приніс їй бронзову медаль.

На фото: Руслана МУРАВСЬКА (вгорі) та Ольга ЗАЗУЛЯК під час змагань на Тернопільському міському стадіоні.

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Богдан Дікальчук

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