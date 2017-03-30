Очікувано, але не без сюрпризів

У те, що гравці футбольного клубу «Тернопіль» після мандрівки на Київщину, де помірялися силами з одним із лідерів дивізіону, «Колосом» з Ковалівки, повернуться додому на щиті, мабуть, ніхто не сумнівався. Але і за такої ситуації наші земляки спромоглися на сюрприз, про який після завершення матчів 22-го туру не втомлювалися балакати всі.

Заголовки окремих матеріалів про цю зустріч швидше личили бойовикам: «Устигнути за п’ятнадцять секунд». Усе через те, що гравцеві команди господарів В’ячеславові Рябову вперше в цій зустрічі вдалося відзначитися вже через п’ятнадцять секунд після стартового свистка арбітра. А за наступні шістнадцять хвилин ще двічі залишити автографи у воротах тернопільського голкіпера Олександра Воробея.

Після такого апріорі відпало бажання сприймати всерйоз скарги клубної прес-служби на те, що тренерському складові не вдається виставити оптимальний склад через дискваліфікацію Віталія Богданова і травми ще трьох гравців, двоє з яких, до речі, ще й навіть не зодягали нав’язані попередником Василя Матвійківа фіолетові футболки. Як і вірити в те, що підопічним останнього (оптимальним складом чи ні) удасться зберегти прописку в першій лізі. Хіба поінформувати читачів про підсумковий результат — 4:1 на користь «Колоса». Не реалізувавши на 32-й хвилині одинадцятиметровий, Ігор Курило за мить зумів розмочити невтішний рахунок з гри. А на 62-й хвилині досвідчений Олександр Поздєєв продемонстрував капітанові містян, як треба реалізовувати футбольні буліти.

Інші результати 22-го туру: «Арсенал» — «Миколаїв» — 1:0, «Полтава» — «Іллічівець» — 0:2, «Гірник-Спорт» — «Черкаський Дніпро» — 5:2, «Авангард» — «Верес» — 1:0, «Скала» — «Геліос» — 0:1, «Інгулець» — «Нафтовик-Укрнафта» — 1:3, «Десна» — «Буковина» — 0:0, «Суми» — «Оболонь-Бровар» — 1:1.

У неділю, 2 квітня, футболісти «Тернополя» прийматимуть краматорський «Авангард». Початок зустрічі — о 15-й годині.

Фото ФК «Тернопіль»