ПЕРЕПЛАТА ПЕНСІЇ

Я інвалід II групи загального захворювання. Давно не працюю, але торік з 15 по 31 липня виконував роботу на підставі договору, який є в моїй пенсійній справі. Тоді отримував пенсію з інвалідності в розмірі 1420 грн. У листопаді 2016 р. районне управління Пенсійного фонду повідомило мені, що у зв’язку з укладенням згаданого договору мені переплатили майже 400 грн пенсії. Цю суму Пенсійний фонд згодом стягнув з мене.



Чи мали таке право?

Г. С. М.

Чортківський район.

Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником (роботодавцем) недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку. Переплата з вини пенсіонера виникає, якщо він, влаштувавшись на роботу, не інформує Пенсійний фонд про зміну свого стану (стаття 50 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Від факту працевлаштування залежить низка доплат, надбавок, підвищень до пенсії. Тому пенсія пенсіонера, який працює, буде іншою, ніж того, який не працює. При призначенні пенсії (проведенні перерахунку) вам повинні були роз’яснити, що в разі працевлаштування ви протягом десяти днів зобов’язані повідомити про це у відповідний орган Пенсійного фонду.

У вашому листі не згадується, за яким саме договором ви працювали в липні 2016 р. Якщо ви своєчасно повідомили у своє районне управління Пенсійного фонду про таку роботу, то переплата виникла не з вашої вини і на вашу пенсію не мали права накладати будь-які стягнення.

Кожен громадянин має право отримувати вичерпну інформацію про своє пенсійне забезпечення в територіальному органі Пенсійного фонду України, зокрема: знайомитися з матеріалами своєї пенсійної справи, вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що містяться в пенсійній справі, і копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії. Крім того, пенсіонери мають право оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду нижчого рівня до органів Пенсійного фонду вищого рівня або до суду.

Скористайтеся цими правами.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел