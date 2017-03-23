Пляцок без злості

Нинька стілько злості довкола нас сі крутит, же страх. Ото їхавім на тижню до міста, жеби прикупити кукурудзяної муки до пляцка, як уздрів таку картину. Доїхало до зупинки в селі дві маршрутки: їдна дальшого рейсу, а другу люди називают «нашою». Стали обидві, люди давай заходити в «нашу», аж тут вилітає з чужої шофер і давай до свого колєги кулаками махати та й матом обкладати. Бачте, він йому пасажирів забирає. Той розвів руками. Каже, маю графік та й по нім їду, а люди до кого хочут, до того і сідают. Так і пішов тамтой ні з чим.

Приїхавім я додому, аж тутка сусід із новинами вже на плоті висит. Юзю, каже, чувсь, же в Тернополю депутата побили серед білого дня? Нє, кажу, не чув. Десь сусід по Інтернеті вичитав, же напало кілька хлопів на того депутата і ні з того ні з сього потовкли. Навіть міліціонер їден дістав, як із напарниками доганяв тотих хуліганів. І що ти тутка скажеш? Якщо вже депутатів молотят серед білого дня, то що решті людям казати? Пере-йшов, певно, комусь дорогу, от і натравили на него «ветеранів» кулачних боїв; в нас вже таке проходили після розпаду союзу. Дич та й годі. А ми в Європу сі премо. Та куда нам із такими дикунами й такими розборками, га? Включиш телевізор — і тамка мордобої. Як не злодій зо злодійом сі б’є, то, що гірше, злодій на чесного нападає, бо останній його викриває. І коли то всьо сі скінчит, га?

А поки не забувім, то розкажу, нащо мені тая мука кукурудзяна сі здала. А будемо ми її додавати до такого-во смаколика.

Для тіста нам тре дві яйци, по шклянці цукру, пшеничної муки і кукурудзяної, а ще шклянку сметани, чайну лижку порошку до печива і по шклянці ягід порічок, смородини чи агрусу (я си з літа заморожую). Яйці збиваємо з цукром, у сметану висипаємо порошок до печива і то доливаємо до збитих яєць. Тоди потрошку всипаємо кажну муку і добре вимішуємо, жеби не було грудочок. Тісто має вийти як густа сметана. Виливаємо його у форму, змастивши добре олією. Ягоди відціджуємо, обкачуємо в крохмалю, аби сік у тісто не тік і закальцю не робив. Висипаємо їх поверха тіста. Духовку розігріваємо до 180 градусів і печемо пляцок годину. Виставляємо і лишаємо, жеби вистиг. Беремсі до маси. 200 грам масла збити з цукровою пудрою (півтори шклянки), додати пакетик ванільки. Вкінці доляти шклянку густої сметани. Добре збити. Вистиглий корж розрізати навпіл і перемастити. Масою можна ще обмастити боки і верх, посипавши кокосовою стружкою. Даєте сі настояти і наминаєте.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича