Подаруймо малечі щасливе дитинство

Маленька тернополянка Полінка потребує нашої з вами допомоги. У дівчинки складна недуга: анемія Блекфен-Даймонда (парціальна червоноклітинна аплазія), дівчинці кожних два тижні переливають кров. Аби забути про вживання медикаментів та лікарські маніпуляції, які підтримують їй життя, малечі необхідна пересадка кісткового мозку. У Полінки немає родинного донора, тому їй неможливо провести таку операцію в Україні.

Врятувати дівча погодились у Білорусі, проте тамтешні медики виставили захмарну для сім’ї суму — 150 тисяч доларів. Стільки грошей родина не має, тож рідні благають усіх небайдужих допомогти врятувати Полінку. Кожна гривня, надана доброчинцями, зможе наблизити дівчинку до здорового і щасливого дитинства, безболісного та повноцінного життя.

КОШТИ МОЖНА ПЕРЕРАХУВАТИ НА КАРТКУ «ПРИВАТБАНКУ» №5168 7573 2006 5677 НА ІМ’Я МАМИ МАР’ЯНИ ЯРИНЯК. КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН МАТЕРІ ПОЛІНКИ 097-16-90-631.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел