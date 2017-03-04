Податки платили за кордоном, звітуватися маєте в Україні

Ті з наших земляків, хто торік отримав доходи за кордоном, зобов’язані до першого травня 2017 року подати річну податкову декларацію. Причому декларантам, радять у Тернопільській ОДПІ, варто врахувати дію міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування.

Ці договори, нагадаємо, дають можливість зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму сплачених за кордоном податків. Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник, відповідно до пункту 13.5 статті 13 Податкового кодексу України, зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримав дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Цю довідку необхідно легалізувати у відповідній закордонній дипломатичній установі України. Якщо інше, звичайно, не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Детальні консультації та практична допомога у заповненні декларації про майновий стан і доходи — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ