Податок з військовим збором доведеться сплатити

— Маємо намір продати придбану позаторік квартиру. За умови, що більше в цьому році нерухомості не плануємо реалізовувати, чи доведеться сплатити податок?

— Вас, наскільки можна зрозуміти, — відповіли в Тернопільській ОДПІ, — правильно проінформували про те, що дохід від продажу або обміну квартири, отриманий не частіше одного разу протягом звітного податкового року, не оподатковується. Однак не сказали про іншу надзвичайно важливу умову — квартира повинна перебувати у вашій власності понад три роки. А це означає, що продавши придбану в 2015 році квартиру, будете зобов’язані сплатити податок на доходи за ставкою п’ять відсотків та військовий збір — 1,5 відсотка. Ці платежі сплачуються стороною (сторонами) договору до посвідчення його нотаріусом.

Сказане також стосується житлового будинку, частини квартири, кімнати, садового чи дачного будинку разом із земельною ділянкою, на якій вони розташовані, а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення. Декларацію ж про отримані від продажу нерухомості доходи необхідно подати до першого травня.

Детальніші консультації, тренінги та надання практичної допомоги в заповненні декларації про майновий стан і доходи – в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ