Повідомлення у секретних чатах Viber будуть самознищуватись

У Viber з’явиться можливість писати повідомлення, що самознищуються через певний час. Нова функція стане доступною для всіх користувачів, які оновлять додаток до версії 6.7.

В цій версії у секретних чатах можна буде виставляти таймер для знищення всіх повідомлень. У звичайних чатах Viber такий таймер працює для окремих повідомлень з фото або відео. В секретних чатах також відключили функцію форварду повідомлень.

Серед інших заходів забезпечення приватності також були впроваджені технології наскрізного шифрування і заборона на створення скріншотів. Остання функція або буде повністю недоступною, або ж інші учасники чату отримають сповіщення про створення скріншоту.

Дізнатися, чи чат секретний, можна буде за значком замка на іконці чату. Користувачі мають змогу приховати свої секретні чати і знову повертатися до них пізніше, вказавши PIN-код.

Ірина КОРКІШКО

Джерело: Watcher