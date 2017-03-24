Приречені стати щасливими

ВИПУСКНИКИ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯ ВИХОДУ ЗІ ШКІЛ ЗАЗВИЧАЙ ВИЯВЛЯЮТЬСЯ НЕ ГОТОВИМИ ДО РЕАЛІЙ САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ. ВОНИ ЗВИКАЮТЬ ДО СИСТЕМИ ІНТЕРНАТНОГО ВИХОВАННЯ І ЗНАЮТЬ, ЩО ЇХ ПОВИННІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВСІМ ПОТРІБНИМ. ЯК НАСЛІДОК, ДІТИ СТАЮТЬ СПОЖИВАЧАМИ, ЯКІ НЕ ЗДАТНІ САМОСТІЙНО КЕРУВАТИ СВОЇМ ЖИТТЯМ, НЕ МОЖУТЬ ДОСЯГТИ УСПІХУ В РОБОТІ ЧИ СТВОРИТИ ВЛАСНУ СІМ’Ю.

Розв’язання цієї проблеми знайшли представники Тернопільського обласного благодійного фонду «Майбутнє сиріт». Вже п’ять років поспіль на базі цього фонду діє програма «На порозі самостійного життя», яка передбачає підготовку дітей до реальних життєвих умов, з якими вони стикнуться після завершення школи-інтернату. Тож учні 8—11 класів інтернатних закладів упродовж трьох місяців зануряться в реалії повсякдення. Їм самостійно доведеться здійснювати покупки в супермаркетах і магазинах, розпоряджатися коштами, користуватися громадським транспортом, складати меню на день, готувати їжу. Також їм розкажуть, як впевнено висловити думку та представити себе, правильно обрати професію, створити щасливу сім’ю і побороти страх перед дорослим самостійним життям.

Психолог-координатор проекту Ірина Вокалюк каже, що програма дає можливість розвитку в дитини відповідальності, впевненості, самостійності, а головне полегшує процес соціалізації.

— Ми бачимо потребу дітей у цій програмі, — стверджує Ірина Вокалюк. — Вони повинні бути пристосованими до життя і знати, що чай не буде солодким, поки туди не покладеш цукру.

Програма включає такі модулі: «Міжособистісне спілкування», «Моя освіта як шлях до успішного життя», «Фінансова грамотність», «Культура стосунків», «Практичні життєві навички». Із цих тематичних груп проводяться тренінги. Тренери з Молодіжного центру праці Тернополя вже провели перший тренінг минулих вихідних.

Представник молодіжного центру Ірина Яремчук зазначає, що вони спілкуються із дітьми про важливість вибору майбутньої професії, розповідають, як вдало реалізувати себе і як вибрати освітній заклад.

— Ми розповідаємо дітям про професії, які є найбільш затребуваними на ринку праці. Говоримо, як правильно представити себе, як написати резюме, як поводитися на співбесіді.

Розвивають у дітей навички самостійного вирішення побутових справ, ведення домашнього господарства, вчать основ приготування їжі представники благодійного фонду «Карітас». Наталя Коцюба, координаторка проекту «Мобільна робота з молоддю» у цьому фонді, каже, що вони беруть участь у цій програмі вже четвертий рік. Під їхнім наглядом діти здійснюють покупки, вчаться користуватися кухонним обладнанням, самостійно готують їжу, миють посуд, прибирають.

У рамках модуля «Культура стосунків» діти розвивають навички спілкування з людьми протилежної статі, формують уявлення про сімейно-шлюбні стосунки та безпечну сексуальну поведінку.

— Ми розповідаємо дітям про основні принципи побудови стосунків, — зазначає Юрій Мамус, представник християнського навчального центру «Успіх», — пояснюємо, які цінності є в сім’ї найважливішими. За допомогою різних інтерактивних форм діяльності діти у 14—15 років починають досить адекватно й серйозно ставитися до питання сім’ї.

У рамках цієї програми дітей також вчать ефективно розпоряджатися коштами, формують основи ведення та складання сімейного бюджету.

Роман Репко, представник Клубу ділових людей, каже, що діти в інтернатах практично не торкаються грошей. Всі фінансові питання вирішують замість них. Тому вчити їх фінансової грамотності надзвичайно важливо.

Голова благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко зауважив, що їхній фонд моніторить ефективність програми «На порозі самостійного життя». За його словами, за п’ять років функціонування проекту знизився ризик алкогольної та наркотичної залежності випускників інтернатів, все більше вихованців змогли створити щасливу сім’ю, зменшилась кількість дітей, які не можуть жодним чином реалізувати себе.

До слова, вже 120 вихованців інтернатних закладів області взяли участь у цій програмі. Цьогоріч 28 дітей-сиріт мають таку можливість.

Волонтери благодійного фонду не залишають своїх підопічних і після навчальних програм, продовжують супроводжувати їх у дорослому житті. Надіються, що діти, які взяли участь у програмі, обов’язково реалізуються і стануть щасливими.

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