В УКРАЇНІ ПОЧАСТІШАЛИ ВИПАДКИ ПОЖЕЖ ЧЕРЕЗ ДИТЯЧІ ПУСТОЩІ З ВОГНЕМ. ЗАЛИШЕНІ БЕЗ НАГЛЯДУ ДОРОСЛИХ ДІТЛАХИ ЧАСТО ПОТРАПЛЯЮТЬ У НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ. ЦЬОМУ СПРИЯЮТЬ ПРИТАМАННІ МАЛЕЧІ ДОПИТЛИВІСТЬ, БАЖАННЯ ПІЗНАТИ НАВКОЛИШНІЙ СВІТ, НАСЛІДУВАННЯ ДОРОСЛИХ, ВІДСУТНІСТЬ УСВІДОМЛЕННЯ НАСЛІДКІВ ВЛАСНОЇ ПОВЕДІНКИ.

У нашому прогресивному сьогоденні обізнаність дітей із правилами пожежної безпеки вкрай важлива. Рятувальники проводять у навчальних закладах Тернополя тижні знань з основ безпеки життєдіяльності для того, щоб діти знали, як поводитися в екстремальних ситуаціях, розрізняли поняття «безпека» і «небезпека». Діти беруть активну участь у дискусіях, демонструють власну обізнаність, готують малюнки на протипожежну тематику і відповідають на запитання вогнеборців. Під час зустрічі з батьками й педагогами працівники пожежно-рятувальної служби наголошують не залишати дітей без нагляду, виховувати в малечі навички культури й безпечної поведінки, демонструючи її на власному прикладі.

Безпека дітей — головне завдання дорослих. Саме від обізнаності дітлахів про небезпеку вогню, правильне поводження з ним залежатиме, чи захочуть вони пустувати з полум’ям. Колективи шкіл, дошкільних закладів, бібліотек повинні проводити з дітьми бесіди, огляди й інші масові заходи про недопустимість витівок з вогнем. Треба сформувати в дитини розуміння потенційної небезпеки, також дуже важливо, щоб малеча усвідомила необхідність дотримання правил пожежної безпеки скрізь, де б вона не перебувала: в будинку, квартирі, на вулиці, в лісі чи в будь-яких інших місцях.

Пам’ятайте: діти — найменш захищена група населення від пожеж, оскільки в них немає знань і навичок у галузі пожежної безпеки.

Тернопільський міський відділ управління ДСНС України в Тернопільській області.

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