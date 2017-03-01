СПАДОК ВІД БАБУСІ ТЕПЕР БЕЗ ПОДАТКУ

ПРО ТЕ, ЩО СУБСИДІЇ МОЖУТЬ МОНЕТИЗУВАТИ, ТОБТО КОШТИ ВІДДАВАТИ ЛЮДЯМ «НА РУКИ», ЙШЛОСЯ ДАВНО. БУЛО ЧИМАЛО ГОЛОСІВ «ЗА» І «ПРОТИ» ТАКОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ. ДНЯМИ ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ — МІНІСТРА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖКГ ГЕННАДІЯ ЗУБКА ДАЛА НАДІЮ ТИМ, ХТО ОЧІКУВАВ ТАКОЇ МОНЕТИЗАЦІЇ — ОЗВУЧИЛИ ЦІ НАМІРИ ПЕРЕД ІНОЗЕМЦЯМИ. СПОДІВАЮТЬСЯ, ЩО ЛЮДИ БУДУТЬ СВІДОМИМИ Й НЕ ВИТРАТЯТЬ КОШТИ НА БУДЬ-ЩО, А, ПРИМІРОМ, УТЕПЛЯТЬ БУДИНКИ.

Тож, за повідомленням, що надійшло до редакції з уряду, прем’єр-міністр під час зустрічі з представниками урядів ЄС і Швейцарії, міжнародних організацій та народними депутатами заявив, що монетизація субсидій — необхідний і важливий крок реформи енергоефективності в Україні, інвестиція в енергоефективність. По-перше, це дозволить створити стимули й надати можливості для майже половини українських сімей тепломодернізувати свої будівлі. По-друге, підприємства-надавачі комунальних послуг нарешті перестануть залежати від рішень і дій монополістів, а самостійно спрямовуватимуть кошти на модернізацію й енергоефективність виробництва та постачання тепла. Віце-прем’єр-міністр повідомив, що планується провести монетизацію у два етапи. Перший — на рівні підприємств-надавачів послуг, другий — на рівні населення.

Як заощадити тепло й гроші, витрачені на нього, вже придумали — створюють Фонд енергоефективності. Головне його завдання — провести модернізацію житлового фонду й зекономити енергоресурси. Фонд наповнюватимуть бюджетними грошима й коштами міжнародних фінансових організацій. Урядовці кажуть, що ті українські сім’ї, які скористаються програмою фонду, згодом зможуть економити на опаленні та гарячій воді до 60 відсотків коштів. Опалення однокімнатної квартири в енергоефективному будинку коштуватиме втричі менше, ніж у будинку типової радянської забудови. На кожних 100 гривнях, витрачених на комунальні видатки, родина заощадить від 20 до 60 гривень. Віце-прем’єр Зубко підкреслює, що кредитні кошти, які домовласники будуть повертати банку, сплачуватимуться саме за рахунок згаданої економії. «Із 1000 гривень економія може сягнути 600 гривень, які, за потреби, щомісяця перераховуватимуться на виплату кредиту, а фонд надасть допомогу в розмірі 20—50 відсотків загальної вартості проекту, що ще зменшить навантаження на відповідального домовласника, котрий проведе модернізацію. Цих коштів буде достатньо, аби скористатися практично безвідсотковим банківським кредитом на термомодернізацію, — роз’яснює він. — Здійснити проект реально за три-п’ять місяців, а окупиться він приблизно за два-три роки». Як саме можна буде скористатися програмою цього фонду, ми обов’язково розповімо.

Якщо такі складні для вуха звичайного українця слова й поняття, як монетизація і тепломодернізація лише активно проговорюють, то рішення, що стосується податку на спадщину, вже прийняте й конкретизоване. Тепер найближчі родичі, які платили податок при оформленні спадщини, його платити не будуть. Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини та уточнення деяких положень». Документом спрощено оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця, які мають право на спадкування за законом.

Зокрема, встановлено, що не оподатковуватимуть податком на доходи фізичних осіб об’єкти спадщини, які успадковуються не тільки членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, як це передбачено чинними вимогами Податкового кодексу України, а й об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї другого ступеня споріднення. Нагадаємо, що до спадкоємців другої черги належать дідусі, бабусі, брати, сестри й онуки заповідача. Раніше з них утримували податок у розмірі п’ять відсотків від вартості нерухомості, а право на нульову ставку податку було надано спадкоємцям першої черги — чоловікові або дружині, батькам, дітям заповідача. Тобто відтепер успадкувати будинок, наприклад, від бабусі зможете без сплати податку.

З полегшенням можуть зітхнути й ті громадяни нашої країни, які працюють за кордоном і можуть собі дозволити відкрити рахунки в іноземних банках чи інвестувати за кордоном. Із 25 лютого для цього не потрібно вже ліцензії НБУ. Можна розміщувати на закордонних рахунках іноземну валюту з джерелом походження за межами України, наприклад, заробітну плату, стипендії, пенсії, аліменти, дивіденди тощо. Також фізичні особи можуть без індивідуальних ліцензій НБУ інвестувати за кордоном за рахунок коштів, що є в них за межами України. Але, як і раніше, українці повинні мати індивідуальні ліцензії НБУ для того, щоб переказати кошти з України з метою їх інвестування або розміщення на закордонних рахунках.

Якщо десь прибуває, то в іншому місці обов’язково мусить убути. Віднедавна тарифи на пересилання листів і посилок по Україні зросли: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердила збільшення їх у середньому на 49,4 відсотка. Стверджують, що вирішили так на прохання ПАТ «Укрпошта». Отже, тарифи на пересилання простих поштових карток, листів, бандеролей і пересилання рекомендованих відправлень (поштових карток, листів, бандеролей) зросли на 59,6% відсотка, а на пересилання посилок по Україні — на 22%. Затверджене комісією рішення в установленому законодавством порядку буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України й набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел