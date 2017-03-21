У конференц-залі Будинку праці, що в Тернополі, відбувся семінар із соціальними партнерами на тему: «Започаткування власної справи – рішучий крок до самостійного працевлаштування».

Директор обласного центру зайнятості Василь Олещук зазначив, що служба зайнятості активно сприяє мешканцям Тернопілля у відкритті та веденні підприємницької діяльності. Безробітним, які мають намір започаткувати власну справу, пропонується участь у цільових семінарах з орієнтації на підприємництво. Для них також організовується навчання за напрямком «Менеджмент малого підприємництва», де особи зі статусом безробітного здобувають необхідні знання, вчаться складати бізнес-плани, які потім захищають у центрі зайнятості.

«Тим, хто вирішив зайнятися бізнесом, – наголосив доповідач, – одноразово виплачується допомога по безробіттю для його організації. Таку виплату можуть отримати безробітні, яким виповнилося 18 років, у разі, якщо вони не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості протягом 1 місяця у зв’язку з відсутністю для них на ринку праці підходящої роботи».

До речі, торік 104 безробітні отримали згадану допомогу на загальну суму майже 1,6 мільйона гривень. Важливо те, що частина з цих безробітних створює робочі місця не тільки для себе, а й для членів своїх родин чи наймають інших працівників, у тому числі з числа осіб зі статусом безробітного. Тим самим вони продовжують співпрацю зі службою зайнятості, але уже у статусі роботодавців.

Василь Олещук назвав найпопулярніші види підприємництва серед населення Тернопільщини, а це: оптова та роздрібна торгівля, надання побутових, комунальних, транспортних послуг, ведення сільського господарства. Для підприємців, які потребують додаткових роз’яснень з питань юридичної чи банківської сфери, податкового, трудового законодавства служба зайнятості організовує надання консультацій компетентними представниками відповідних установ. У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості діє «Клуб бізнес-подій», де підприємці отримують потрібну для них інформацію, зустрічаються з цікавими людьми, діляться досвідом роботи.

«Департаментом економіки та торгівлі обласної державної адміністрації, – сказав директор ОЦЗ, – запропоновано і обласним центром зайнятості підтримано створення на базі місцевих центрів зайнятості «Бізнес-інкубаторів». За дорученням голови ОДА уже сформовано робочу групу, яка до 1 травня має розробити концепцію функціонування таких інкубаторів. Крім того, при працевлаштуванні безробітних на новостворені робочі місця служба зайнятості компенсовує підприємцям єдиний соціальний внесок. У 2016 році таким чином 275 роботодавців отримали компенсації майже на 1,7 мільйона гривень за працевлаштування 428 осіб зі статусом безробітного. З початку цього року єдиний соціальний внесок компенсовано 63 роботодавцям за надання місць праці 85-ти безробітним. Разом з тим, минулоріч 14 роботодавців на новостворені робочі місця з компенсацією витрат на оплату праці працевлаштували 16 переселенців, а з початку 2017 року три роботодавці за цих умов забезпечили роботою 4-ох вимушено переміщених осіб».

Ці напрямки діяльності служби зайнятості Тернопілля є своєрідними інвестиціями, які надходить в область з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Слід також зазначити, що служба зайнятості за бажанням безробітних може організувати для них і навчання за кошти згаданого фонду, наприклад, за професіями кравець, перукар, візажист, манікюрник, кондитер та іншими, які можна здобути за короткий термін та започаткувати власну справу.

Про системи оподаткування, за якими можуть працювати підприємці, говорив заступник начальника відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску головного управління Державної фіскальної служби в області Віктор Орнатовський.

А начальник управління стратегічного розвитку Тернопільської міськради Юрій Дейнека розповів про результати моніторингу щодо позитивів і негативів ведення підприємництва в Тернополі. Зокрема, плюсами є: створення центру надання адмінпослуг, можливість реєстрації бізнесу протягом одного дня, надання різних консультацій, відкритість інвестиційних конкурсів, наявність програм розвитку та підтримки підприємництва, пільги від міської влади для підприємців. До негативів було віднесено: надмірне адміністрування малого та середнього бізнесу, дорогі кредити, низький рівень культури підприємництва, недосконала державна політика у цій сфері тощо.

Представники ТМЖК «Відродження нації» Оксана Шлюсар та Ольга Горошко у своїх виступах зупинилися на проблемі повернення українців, які виїхали на заробітки за кордон, до продуктивної зайнятості в Україні. Ольга Горошко (як представник Міжнародної організації з міграції) подякувала керівництву обласної служби зайнятості за співпрацю у пошуку людей, які бажають започаткувати власну справу із залученням іноземних коштів.

Про розвиток підприємництва на території Байковецької об’єднаної територіальної громади вів мову головний спеціаліст відділу земельних відносин, будівництва та архітектури цієї ж громади Михайло Турчин.

«Я розпочав підприємницьку діяльність за сприяння служби зайнятості, – заявив приватний підприємець з м. Тернополя Олег Пилипець. – Раніше працював у банківській системі. Нині допомагаю молодим тернополянам знайти роботу на підприємствах з іноземними інвестиціями. І це мені вдається».

Підсумовуючи сказане на заході, директор ОЦЗ Василь Олещук висловив побажання, аби органи влади, місцевого самоврядування, об’єднані територіальні громади розглянули можливість щодо сприяння у веденні підприємницької діяльності особам з числа безробітних, які почали здійснювати таку діяльність на територіях своїх населених пунктів. Хоча б на перший стартовий рік їм можна було б здавати в оренду приміщення за здешевленими цінами. Для них варто б оголосити податкові канікули чи зменшити розмір податків у місцеві бюджети. А для тих підприємців, які займаються важливим для території видом діяльності, слід передбачити (якщо є така можливість) кошти для компенсації частини відсоткової ставки за кредит чи якусь грошову одноразову виплату.

Прес-служба обласного центру зайнятості

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