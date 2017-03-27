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27.03.2017 автор:  Вільне Життя

Тернопільські школярі вчилися мислити креативно

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У Тернопільський міськрайонний центр зайнятості на чергове засідання клубу «Бізнес-подій» завітали десятикласники Тернопільської ЗОШ № 11. У заході взяли участь представники Національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, кандидати педагогічних наук: доцент, завідувач кафедри інформатики та методики її викладання Надія Балик і доцент кафедри інформатики Галина Шмегер.

Науковці провели для старшокласників тренінг креативного мислення.Учням розкрили суть методології дизайн-мислення, розповіли про принципи цієї методології, методи, етапи.

Десятикласникам запропонували розробити проекти на тему: «Урбаністичний вандалізм». Як результат, було отримано п’ять міні-проектів, які хоч зараз втілюй у життя! Найкращі з них отримали нагороди – бурхливі оплески учнівської молоді.

Надія Балик та Галина Шмегер порекомендували старшокласникам не обмежувати себе у пошуку рішень, різносторонньо дивитись на речі.

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Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби

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