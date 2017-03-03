У пам’ять про наставника і побратима

Аматори з волейбольного клубу «Почаїв» нещодавно провели традиційний турнір пам’яті колишнього свого наставника Петра Циганюка. Чимало років пропрацювавши вчителем фізичної культури, Петро Данилович для багатьох став прикладом як у житті, так і в спорті.

Аби вшанувати пам’ять побратима, на змагання завітали також чимало його колишніх колег та друзів. Усі разом азартно підтримували місцевих волейболістів під час вирішальної гри з кременецькою «Академією». І хоча гості все ж виявилися сильнішими, азартна боротьба на майданчику не могла не запам’ятатися переважній більшості з уболівальників.

А відзнаки за третє місце дісталися аматорам гри над сіткою з Лідихова.

Фото Сергія ПРОКОПЧУКА