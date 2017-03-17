Учням розповіли про престиж професії бібліотекаря

Фахівці Борщівського районного центру зайнятості провели у центральній районній бібліотеці професіографічну екскурсію для учнів місцевої ЗОШ № 3.

Ірина Галян, спеціаліст РЦЗ, наголосила, що імідж бібліотекаря зростає, адже бібліотека нині надає послуги через Інтернет, створює і популяризує електронні книги тощо.

Про функціональне призначення бібліотеки, правила користування абонементом, читальним залом, абетковим та систематичним каталогами вела мову завідувач відділу обслуговування бібліотеки Лідія Харкава. Вона, зокрема, зазначила, що у бібліотечних фондах зараз зберігається майже 30 тисяч книг.

Школярі відвідали зали бібліотеки, оглянули книжкові виставки, ознайомились з навчальною літературою, довідниками, енциклопедіями.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби